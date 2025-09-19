У Львові на виставці Defense Tech Valley 2025 була представлена модернізована версія ударного дрона "Булава". Тепер він здатний долати удвічі більшу відстань.

Розробники компанії DEVIRO розповіли, що "Булава" раніше була тактичним ударним ударним безпілотником, який працював в радіусі 55 кілометрів. Однак зараз це дрон з дальністю понад 100 кілометрів, здатний перебувати у польоті щонайменше 75 хвилин, передає 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також На столі – масштабні угоди про дрони та зброю, Україна зробила пропозиції США, – Зеленський

Як модернізували дрон "Булава"?

Нова модель "Булави" вирізняється також подовженими на 7 сантиметрів крилами та 5-кілограмовою бойовою частиною.

Втім, наразі у серійному виробництві залишаються безпілотники з меншою бойовою частиною у 3,6 кілограма. Варіант з 5-кілограмовою вибухівкою наразі виготовлятимуть лише за окремим замовленням від підрозділів.

Обидві вагові версії мають вже 7 типів бойових частин (уламкова, термобарична, кумулятивна, тощо). Але вони не взаємозамінні, оскільки кожна має свою вагу та баланс, а це критично важливо для стабільного польоту.

Заміна бойової частини в польових умовах – майже неможлива. Усі варіанти підганяють і перевіряють ще на заводі. У DEVIRO пояснили, що військові під час замовлення можуть вказати потрібну комбінацію – наприклад, 5 термобаричних і 10 уламкових – і отримують вже укомплектований набір.

Для оновленої "Булави" також розробили "нічну" оптичну станцію з тепловізійним каналом. Це пов'язано із тим, що ворог дедалі частіше переміщує свою техніку у темну пору доби.

Окрім того, у "Булаві" почали використовувати двигуни українського виробництва. Незабаром планується і перехід на українські прилади телеметрії.

Окрім "Булави", модернізації зазнав й розвідник-ретранслятор "Лелека-100М2R". Це дрон, який шукає цілі для "Булави" та забезпечує зв'язок на великих відстанях. Так, запас ходу "Лелеки" збільшили з 3 до 5 годин, покращили стабілізацію камери та якість зображення.

У компанії зауважили, що модернізація дронів не підвищила їх ціну для замовника.

Нагадаємо, що "Булаву" розробили як відповідь російському "Ланцету". Цей дрон здатен уражати цілі в глибокому тилу противника і надавати відеопідтвердження результатів удару в реальному часі.

Що відомо про українські розробки зброї?