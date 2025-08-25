В субботу, 23 августа, во время празднования Дня государственного флага в Хмельницкой области на женщину упал гражданский беспилотник. Пострадавшую госпитализировали.

Детали рассказали в Летичевской многопрофильной больнице и полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Ко Дню флага над этническими украинскими землями Курщины взвились сине-желтые флаги

Что известно об инциденте в Хмельницкой области?

По словам медиков, женщина попала в больницу с рваной раной плеча и переломом ключицы. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, а затем перенаправили в Хмельницкую областную больницу.

Сейчас она находится в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести.

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур рассказала журналистам об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил воздушных полетов.

Справка: часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса Украины касается нарушения правил воздушных полетов, что повлекли потерпевшему телесные повреждения средней тяжести или нанесли большой материальный ущерб. Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Суспильне также обратилось к Летичевской поселкового совета, однако там отказались предоставить какие-либо комментарии относительно инцидента.

Инциденты в Хмельницкой области: последние новости