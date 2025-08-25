Гражданский дрон упал на женщину во время празднования Дня флага в Хмельницкой области
В субботу, 23 августа, во время празднования Дня государственного флага в Хмельницкой области на женщину упал гражданский беспилотник. Пострадавшую госпитализировали.
Детали рассказали в Летичевской многопрофильной больнице и полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об инциденте в Хмельницкой области?
По словам медиков, женщина попала в больницу с рваной раной плеча и переломом ключицы. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, а затем перенаправили в Хмельницкую областную больницу.
Сейчас она находится в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести.
Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур рассказала журналистам об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил воздушных полетов.
Справка: часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса Украины касается нарушения правил воздушных полетов, что повлекли потерпевшему телесные повреждения средней тяжести или нанесли большой материальный ущерб. Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Суспильне также обратилось к Летичевской поселкового совета, однако там отказались предоставить какие-либо комментарии относительно инцидента.
Инциденты в Хмельницкой области: последние новости
Недавно 48-летний житель Хмельницкой области без документов пытался вылететь в Молдову на параплане, который он приобрел в Интернете за 500 евро. "Полет" еще до старта остановили пограничники Могилев-Подольского отряда.
3 августа в Староконстантинове священник в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил 51-летнего мужчину из-за словесного конфликта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В апреле в Шепетовке произошел конфликт между гражданским мужчиной и представителем ТЦК. Гражданин якобы сломал военнослужащему нос, за что вскоре получил тюремный срок.