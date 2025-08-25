У суботу, 23 серпня, під час святкування Дня державного прапора на Хмельниччині на жінку впав цивільний безпілотник. Постраждалу госпіталізували.

Деталі розповіли в Летичівській багатопрофільній лікарні та поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про інцидент на Хмельниччині?

За словами медиків, жінка потрапила до лікарні з рваною раною плеча і переломом ключиці. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу, а потім перенаправили у Хмельницьку обласну лікарню.

Наразі вона перебуває у травматологічному відділенні в стані середньої важкості.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур розповіла журналістам про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил повітряних польотів.

Довідка: частина 2 статті 281 Кримінального кодексу України стосується порушення правил повітряних польотів, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості або завдало великої матеріальної шкоди. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

Суспільне також звернулося до Летичівської селищної ради, однак там відмовились надати будь-які коментарі щодо інциденту.

Інциденти на Хмельниччині: останні новини