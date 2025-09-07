Россияне, подражая украинцам, и себе начали создавать морские дроны. Кирилл Буданов говорит, что вражеским разработкам еще далеко до украинских дронов Magura.

Оккупанты более полутора лет работали над созданием морских дронов. Об этом в интервью Апостроф TV рассказал глава ГУР, передает 24 Канал.

Смотрите также Крупнейшая с 1980-х годов: Буданов заявил, что Россия готовит масштабную программу перевооружения

Как Буданов отреагировал на появление у россиян морских дронов?

По словам разведчика, несколько моделей оккупантам удалось "довести до ума". В частности, это морской дрон "Зефир", который был недавно применен.

Появления у россиян надводных дронов, говорит генерал, следовало ожидать. Ведь эволюция вооружения не могла обойти и наших врагов.

Буданов, правда, заметил, что пока российские модели дронов не ровня украинским Magura, которые продолжают усовершенствовать.

Что известно о разработке оккупантами надводных дронов?