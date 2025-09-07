Есть несколько моделей, одна из них – "Зефир": Буданов отреагировал на появление в России морских дронов
- Россия более полутора лет работала над созданием морских дронов, среди которых дрон "Зефир".
- Россия имеет на вооружении другие беспилотные ударные катера, такие как "Мурена-300" и "Катран".
- Кирилл Буданов отметил, что российским дронам еще далеко до украинских моделей Magura, которые постоянно совершенствуются.
Россияне, подражая украинцам, и себе начали создавать морские дроны. Кирилл Буданов говорит, что вражеским разработкам еще далеко до украинских дронов Magura.
Оккупанты более полутора лет работали над созданием морских дронов. Об этом в интервью Апостроф TV рассказал глава ГУР, передает 24 Канал.
Как Буданов отреагировал на появление у россиян морских дронов?
По словам разведчика, несколько моделей оккупантам удалось "довести до ума". В частности, это морской дрон "Зефир", который был недавно применен.
Появления у россиян надводных дронов, говорит генерал, следовало ожидать. Ведь эволюция вооружения не могла обойти и наших врагов.
Буданов, правда, заметил, что пока российские модели дронов не ровня украинским Magura, которые продолжают усовершенствовать.
Что известно о разработке оккупантами надводных дронов?
- 28 августа россияне с помощью морских дронов поразили украинский средний разведывательный корабль "Симферополь". В результате атаки погибли двое моряков, есть раненые, несколько членов экипажа считаются пропавшими без вести.
- В начале августа глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российская армия разрабатывает и испытывает беспилотные ударные катера. Он рассказывал, что Центр беспилотных систем противника "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, чтобы атаковать украинскую морскую инфраструктуру.
- В начале июня оккупанты совершили неудачную атаку на город Южный, в Одесской области. Тогда, вероятно, враг использовал экспериментальный безэкипажный катер (БЭК) типа "Мурена-300".
- В начале мая стало известно, что Россия разрабатывает морские дроны "Катран", которые могут быть оснащены большими пулеметами и FPV-дронами.