7 вересня, 16:31
Є кілька моделей, одна із них – "Зефір": Буданов відреагував на появу у Росії морських дронів

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія понад півтора року працювала над створенням морських дронів, серед яких дрон "Зефір".
  • Росія має на озброєнні інші безпілотні ударні катери, такі як "Мурена-300" та "Катран".
  • Кирило Буданов зазначив, що російським дронам ще далеко до українських моделей Magura, які постійно вдосконалюються.

Росіяни, наслідуючи українців, і собі почали створювати морські дрони. Кирило Буданов каже, що ворожим розробкам ще далеко до українських дронів Magura.

Окупанти понад півтора року працювали над створенням морських дронів. Про це в інтерв'ю Апостроф TV розповів очільник ГУР, передає 24 Канал.

Як Буданов відреагував на появу у росіян морських дронів?

За словами розвідника, кілька моделей окупантам вдалося "довести до розуму". Зокрема, це морський дрон "Зефір", який було нещодавно застосовано.

Появи у росіян надводних дронів, каже генерал, слід було очікувати. Адже еволюція озброєння не могла оминути й наших ворогів.

Буданов, щоправда, зауважив, що наразі російські моделі дронів не рівня українським Magura, які продовжують вдосконалювати. 

Що відомо про розробку окупантами надводних дронів?