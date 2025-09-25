2025 год стал переломным: о чем свидетельствует увеличение дроновых атак по Крыму
- Украина интенсифицировала удары дронами по аннексированному Крымскому полуострову, что стали возможны благодаря подготовке с 2022 года.
- Атаки по Крыму привели к потере россиянами уникального спутникового оборудования и имеют большой психологический эффект, уменьшая безопасность для оккупантов.
Украина интенсифицировала удары по аннексированному Крымскому полуострову. Системные атаки стали возможны благодаря долгой подготовке с 2022 года.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. К слову, в результате одной из недавних атак по Крыму россияне потеряли уникальное спутниковое оборудование.
Актуально Переписка Аксенова и не только: киберспециалисты ГУР взломали серверы оккупационных властей в Крыму
Что дают Украине атаки по Крыму?
Силы обороны активизировали удары дронами по Крыму. Хотя по этому поводу было много критики, якобы это не имеет никакого смысла и никак не влияет на линию боевого соприкосновения.
Однако с накоплением средств поражения и развитием технологий, 2025 год стал переломным, начиная от уничтожения системы НПЗ на территории России, что привело к дефициту топлива для гражданских и для сельского хозяйства и завершая тем, что Украина может наносить филигранные удары по местам скопления верхушки российских оккупантов.
Все из-за того, что мы проредили ПВО. Здесь большую роль сыграли бойцы ГУР и СБУ. Украинские бойцы даже физически высаживались на полуострове для подрыва систем противовоздушной обороны и другой техники. Вся живая ПВО россиян теперь размещена в восточной части Крыма, исключительно для прикрытия Крымского моста. Западная, северная и южная часть менее защищены,
– сказал Жмайло.
Это также имеет большой психологический эффект. Теперь территория Крыма для оккупантов не является безопасной, потому что противодействовать атакам с воздуха россиянам ежедневно становится все труднее и труднее.
Что известно о последних атаках по Крыму?
Вечер 21 сентября в Крыму выдался громким – дроны атаковали территорию санатория "Форос Терлецкий", где расположена так называемая "дача ФСБ", место отдыха Путина. Предварительно, в результате удара погибли трое оккупантов, 16 ранены.
По сообщениям СМИ, вечером 21 сентября два беспилотника атаковали автоколонну мобильного пункта 31-й дивизии ПВО возле села Волочаевка в Раздольненском районе, уничтожив радиолокационную установку. Еще один дрон взорвался в районе села Донское на Симферопольщине, повредив ЗРПК "Панцирь-С1" и ранив одного оккупанта.
Также 21 сентября во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".