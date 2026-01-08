В определенных моментах мы слабы, – командир 1 ОШП сравнил эффективность дронов РФ и Украины

1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло сейчас работает на Гуляйпольском направлении, куда враг перебросил мощную группировку беспилотных подразделений. Хотя Силы беспилотных систем работают достаточно эффективно, российские операторы беспилотников превосходят украинских в некоторых аспектах.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов, подчеркнув, что это позволяет врагу сохранять темп наступления. Однако также важно помнить, что развивать сферу дронов без людей на поле боя невозможно.

Об эффективности дронов Украины и России

По словам командира, беспилотная компонента врага развивается стремительно. По его мнению, она имеет лучшую интеграцию при взаимодействии с подразделениями, которые выполняют наземные операции, чем украинская. Поэтому россияне, когда имеют возможность, продолжают наступление вперед.

Хотя Украина вышла на хороший уровень в сфере дронов, есть большое количество комплексных мероприятий и моментов, где украинцы остаются слабыми. Это поражение точек вылетов противника, удары по точкам накопления пехоты. К сожалению, Силы беспилотных систем на этом не фокусируются и не тратят на это средства, ведь трудно оценить эффективность поражения, когда противник находится в укрытии,

– подчеркнул он.

Кроме того, пилоты противника имеют меньше потерь, чем украинские. За сутки враг атакует от 10 до 15 раз посты украинских операторов. Поэтому посты не могут эффективно выполнять свою работу и поддерживать пехоту, ведь враг уничтожает антенны и дроны. В то же время украинские военные атакуют от 2 до 5 точек вражеских пилотов. Для преодоления этой проблемы нужно создать антидронные подразделения.

Несмотря на потери, враг может продолжать наступление, ведь находится в фазе атаки, а не обороны. Россияне могут перебрасывать свой личный состав на важные для них направления и не бояться, что ВСУ начнут контрнаступление. Поэтому Филатов добавил, что беспилотная компонента без сухопутной – это стратегия обороны без сил.

