В певних моментах ми слабкі, – командир 1 ОШП порівняв ефективність дронів РФ та України

1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла зараз працює на Гуляйпільському напрямку, куди ворог перекинув потужне угруповання безпілотних підрозділів. Хоч Сили безпілотних систем працюють досить ефективно, російські оператори безпілотників переважають українських у деяких аспектах.

Про це 24 Каналу розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, наголосивши, що це дозволяє ворогу зберігати темп наступу. Однак також важливо пам'ятати, що розвивати сферу дронів без людей на полі бою неможливо.

Дивіться також Чергова ганьба Путіна: як затримання США російських танкерів вдарило по Кремлю

Про ефективність дронів України та Росії

За словами командира, безпілотна компонента ворога розвивається стрімко. На його думку, вона має кращу інтеграцію при взаємодії з підрозділами, які виконують наземні операції, ніж українська. Тому росіяни, коли мають можливість, продовжують наступ вперед.

Хоч Україна вийшла на хороший рівень щодо сфери дронів, є велика кількість комплексних заходів та моментів, де українці залишаються слабкими. Це ураження точок вильотів противника, удари по точках накопичення піхоти. На жаль, Сили безпілотних систем на цьому не фокусуються і не витрачають на це засоби, адже важко оцінити ефективність ураження, коли противник перебуває в укритті,

– наголосив він.

Крім того, пілоти противника мають менше втрат, ніж українські. За добу ворог атакує від 10 до 15 разів пости українських операторів. Через це пости не можуть ефективно виконувати свою роботу та підтримувати піхоту, адже ворог знищує антени та дрони. Водночас українські військові атакують від 2 до 5 точок ворожих пілотів. Для подолання цієї проблеми потрібно створити антидронові підрозділи.

Важливо! Закликаємо долучитись до збору на потреби 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла за посиланням. Українським бійцям вкрай важлива підтримка тилу для боротьби на Півдні України.

Попри втрати, ворог може продовжувати наступ, адже перебуває у фазі атаки, а не оборони. Росіяни можуть перекидати свій особовий склад на важливі для них напрямки та не боятись, що ЗСУ почнуть контрнаступ. Тому Філатов додав, що безпілотна компонента без сухопутної – це стратегія оборони без сил.

Останні операції Сил безпілотних систем: