В воскресенье, 19 октября, в аэропорту Пальмы-де-Майорки из-за появления дронов над аэропортами пришлось приостановить движение самолетов. Неизвестные объекты зафиксировали по меньшей мере шесть экипажей.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Diario de Mallorca.

Смотрите также Аэропорт Мюнхена снова закрывали из-за неизвестных дронов: что говорит полиция

Что известно о дронах над Испанией?

Из-за залета неизвестных дронов 19 октября часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Испании. Некоторые самолеты кружили в воздухе или ждали разрешения на взлет. Один из рейсов даже перенаправили на Ибицу из-за недостатка топлива.

После завершения проверок полеты возобновили. Инцидент произошел в день интенсивного авиадвижения, когда было запланировано 892 взлеты и посадки. Аэропорт приостанавливал работу примерно на 35 минут.

По данным издания, чтобы уменьшить нагрузку, центр управления на Майорке обратился к Барселоне с просьбой снизить скорость прибытия пассажиропотоков.

Испанские службы обследовали район с помощью собственного беспилотника, но подозрительных объектов не обнаружили. Несмотря на это, по меньшей мере шесть экипажей сообщили об обнаружении дрона над взлетно-посадочными полосами.

Что известно о последних инцидентах с дронами?