У неділю, 19 жовтня, в аеропорту Пальми-де-Майорки через появу дронів над аеропортами довелося призупинити рух літаків. Невідомі об'єкти зафіксували щонайменше шість екіпажів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Diario de Mallorca.

Що відомо про дрони над Іспанією?

Через заліт невідомих дронів 19 жовтня частину рейсів перенаправили в інші аеропорти Іспанії. Деякі літаки кружляли в повітрі або чекали на дозвіл на зліт. Один із рейсів навіть перенаправили на Ібіцу через нестачу палива.

Після завершення перевірок польоти відновили. Інцидент стався у день інтенсивного авіаруху, коли було заплановано 892 злети та посадки. Аеропорт призупиняв роботу приблизно на 35 хвилин.

За даними видання, щоб зменшити навантаження, центр управління на Майорці звернувся до Барселони з проханням знизити швидкість прибуття пасажиропотоків.

Іспанські служби обстежили район за допомогою власного безпілотника, але підозрілих об'єктів не виявили. Попри це, щонайменше шість екіпажів повідомили про виявлення дрона над злітно-посадковими смугами.

Що відомо про останні інциденти з дронами?