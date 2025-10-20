Вперше в небі Іспанії: через фіксацію невідомих дронів закривали аеропорт Майорки
- 19 жовтня в аеропорту Пальми-де-Майорки призупинили польоти через фіксацію дронів, що призвело до перенаправлення рейсів та затримок.
- Іспанські служби не виявили підозрілих об'єктів, проте щонайменше шість екіпажів повідомили про дрони над злітно-посадковими смугами.
У неділю, 19 жовтня, в аеропорту Пальми-де-Майорки через появу дронів над аеропортами довелося призупинити рух літаків. Невідомі об'єкти зафіксували щонайменше шість екіпажів.
Що відомо про дрони над Іспанією?
Через заліт невідомих дронів 19 жовтня частину рейсів перенаправили в інші аеропорти Іспанії. Деякі літаки кружляли в повітрі або чекали на дозвіл на зліт. Один із рейсів навіть перенаправили на Ібіцу через нестачу палива.
Після завершення перевірок польоти відновили. Інцидент стався у день інтенсивного авіаруху, коли було заплановано 892 злети та посадки. Аеропорт призупиняв роботу приблизно на 35 хвилин.
За даними видання, щоб зменшити навантаження, центр управління на Майорці звернувся до Барселони з проханням знизити швидкість прибуття пасажиропотоків.
Іспанські служби обстежили район за допомогою власного безпілотника, але підозрілих об'єктів не виявили. Попри це, щонайменше шість екіпажів повідомили про виявлення дрона над злітно-посадковими смугами.
Що відомо про останні інциденти з дронами?
Аеропорт Мюнхена призупиняв роботу 20 жовтня через появу невідомих дронів. Через них три рейси перенаправили, ще один – скасували.
Імовірно, за польоти російських дронів над містами Європи відповідає Служба зовнішньої розвідки Росії, яку очолює Сергій Наришкін. Він також координує інформаційні операції для залякування Європи.
У кількох країнах Європи заявили, що не збиватимуть російські безпілотники у своєму повітряному просторі. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу застеріг, що такі заяви лише заохочують Росію, і після них кількість польотів дронів над Європою зростатиме.