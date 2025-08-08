Украина в этом году столкнулась с беспрецедентной волной российских атак дронами-камикадзе российско-иранского производства типа Shahed, которые россияне назвали "Герань". В 2025 году российские войска запустили по украинским городам тысячи таких дронов, а в первые дни августа счет идет на сотни. Такая массированность ставит на грань истощения запасы противовоздушной обороны. Сбивать относительно дешевые (50 тысяч долларов) "Шахеды" дорогими зенитными ракетами (стоимостью от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов за единицу) оказалось нерационально.

Это побудило к поиску альтернативы – перехвата вражеских БПЛА с помощью собственных беспилотников. По предварительным данным, себестоимость украинских дронов-перехватчиков составляет всего 1 – 5 тысяч долларов за единицу, что в разы меньше ракет западных ПВО.

Тактика сбивать дроны с помощью дронов уже продемонстрировала свою эффективность. Перехватчики бывают как летающего типа (с фиксированным крылом), так и мультикоптеры; оператор с помощью станции управления направляет их навстречу вражеской цели. Такие аппараты оснащены мощными цифровыми каналами связи для работы на большой высоте и могут развивать скорость около 330 км/ч – быстрее, чем Shahed (около 200 км/ч), что позволяет их догонять. Украинский опыт доказывает результативность этого подхода. Во время массированного ночного налета России 4 июля 2025 года десятки запущенных "Шахедов" были сбиты именно дронами-перехватчиками.

Президент Владимир Зеленский отметил, что этот успех надо максимально масштабировать: наладить большее производство таких перехватчиков и подготовку операторов. Дроны-перехватчики уже являются новым приоритетом в развитии украинской ПВО. Подробнее о них – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о дронах-перехватчиках – новый приоритет ПВО?

Украинское государство сейчас активно инвестирует в развитие технологий перехвата вражеских БПЛА. В начале июля 2025 года при участии Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat по совместному производству беспилотников, прежде всего дронов-перехватчиков.

Благодаря этому партнерству Украина рассчитывает получить уже до конца года сотни тысяч беспилотных систем различных типов, с последующим наращиванием объемов в 2026-м.



Обломки вражеских "Шахедов" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Swift Beat приоритетно будет обеспечивать ВСУ перехватчиками для уничтожения вражеских дронов и даже крылатых ракет – по себестоимости и на специальных условиях. По словам Зеленского, этот контракт должен существенно расширить производственные возможности Украины:

Очень рассчитываем на сбивание "Шахедов" в большом количестве. Поэтому я считаю, что это хорошее начало – работать в этом направлении,

– отметил глава государства.

Параллельно разворачивается наращивание мощностей национальной индустрии беспилотников. Президент поставил производителям четкую задачу – обеспечить способность Украины в нужный момент применять минимум 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Для этого правительство взялось за максимальное контрактирование перспективных разработок: по словам министра обороны Шмыгаля, по состоянию на конец июля уже четыре государственных производителя получили заказ суммарно более чем на 3 миллиарда гривен специально на выпуск перехватчиков.

Перехват вражеского "Ланцета" дроном / Видео из X

Массовое производство фактически стартовало, однако для его полноценного развертывания, по оценке Зеленского, требуется финансирование около 6 миллиардов долларов. В целом же на развитие арсенала дронов различных типов (ударных, разведывательных, перехватывающих) и средств РЭБ Украине необходимо до 25 миллиардов долларов в год – такие цифры озвучиваются на самом высоком уровне. Итак, роль частного капитала и международной помощи в этой области критически важна.

Украинские производители беспилотников откликаются на этот запрос, предлагая собственные решения для воздушной обороны. Сегодня в стране уже действует первая в мире фактически "дроновая ПВО": специализированные подразделения сбивают вражеские БПЛА с помощью наших перехватчиков. Так, только за март – апрель 2025 года бригадой БПЛА "Nemesis" было уничтожено 60 ударных дронов типа Shahed, используя экспериментальные украинские перехватчики.



Сбитый "Шахед" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Стоимость одного такого дрона-перехватчика (5000 долларов) в разы ниже не только цены иранского "Шахеда" (150 000 долларов), а тем более цены зенитной ракеты (1 миллион долларов).

Украина стала первой страной, которая научилась сбивать вражеские разведывательные и ударные БПЛА собственными дронами. Причем эта технология стремительно эволюционирует: если в 2024-м наши ударные беспилотники начали сбивать вражеские квадрокоптеры-разведчики, то в 2025-м они уже перехватывают стратегические дроны типа Shahed.

Василий Гончарук, "Армада": новые компании, которые будут выпускать перехватчики

Василий Гончарук, глава ассоциации производителей беспилотных систем и технологий "Армада", в комментарии 24 Каналу отмечает, что украинская оборонная промышленность только входит в стадию масштабного развития дронов-перехватчиков. Первые успешные образцы уже существуют, однако они только очерчивают начало большого пути.

Мы еще только на пороге развития этой технологии, но активно движемся,

– отмечает эксперт.

По его словам, сейчас в Украине несколько десятков компаний активно работают над созданием перехватчиков, и по меньшей мере у нескольких из них уже есть успешные результаты боевых испытаний. Впрочем, пока эти системы не совершенны: большинство работает в режиме ручного управления. То есть оператор должен самостоятельно наводить дрон на цель – фактически управлять перехватом в реальном времени.

Гончарук объясняет, как это происходит на практике: если радиолокационные средства обнаруживают приближение вражеского беспилотника, оператор поднимает в воздух наш перехватчик (самолет или коптер) и направляет его в направлении цели. Когда в оптических приборах – либо FPV-очках, либо на экране – появляется "Шахед", оператор выполняет визуальный захват и направляет свой дрон на сближение с вражеским. На финальной стадии (в нескольких сотнях метров от цели) может включиться система автоматического удержания на прицеле, но функцию выстрела или тарана все равно санкционирует человек.

Такой полуручной режим пока является вынужденным, и целый ряд украинских инженерных команд работает над его максимальной автоматизацией. В частности, говорится об интеграции дронов-перехватчиков с радарами и средствами наблюдения, чтобы беспилотник самостоятельно вышел в нужный квадрат воздушного пространства, приблизился к цели на расстояние прямой видимости, а оператор только подтвердил атаку.

Работаем над тем, чтобы наведение на 2 – 3 – 5 – 10 километров также работало в автоматическом режиме,

– говорит Гончарук, имея в виду этап поиска цели по координатам перед переходом в режим прямого видения.

При этом полностью убрать человека из контура нельзя, ведь решение о поражении цели должен принимать оператор – согласно принципам международного гуманитарного права.

Гончарук подчеркивает, что развитие дронов-перехватчиков стремительно набирает обороты:

Через несколько месяцев, думаю, добавится еще несколько компаний, которые успешно будут тестировать свои изделия и применять их в реальных боевых условиях,

– прогнозирует он.

Причем к этому процессу присоединятся не только военные, но и гражданские операторы. Ассоциация "Армада" совместно с Центром национального сопротивления готовит программу привлечения подготовленных добровольцев: планируется обучать гражданских управлять дронами и включать их в мобильные группы, которые будут охотиться на вражеские БПЛА.

Фактически речь идет о развертывании массового движения "охотников на дроны" на базе теробороны и добровольцев. Таким образом Украина стремится насытить все регионы дополнительным эшелоном защиты от воздушных угроз.

Отдельная тема – это сотрудничество производителей дронов с государством. Если раньше внимание концентрировалось на решении профильных центральных органов (Минобороны, Министерства цифровой трансформации и т.д.), то теперь активно подключились местные власти. По словам Василия Гончарука, областные администрации начали самостоятельно инициировать программы поддержки производителей, чьи разработки способны сбивать воздушные цели.

"Одна-две ОГА заявили об этом – в частности, Киевская область, кажется, и Херсонская – и другие массово подхватили идею", – рассказывает он.

Местные власти помогают с организационными моментами (выделение полигонов для тестирования и т.д.) и даже финансируют закупки дронов-перехватчиков за счет региональных бюджетов. Обычно это происходит через прямые контракты с производителями – после того, как на специальных демонстрационных испытаниях выбирают лучшие решения. Мотивация для бизнеса очевидна: "Производители движутся быстрее и более мотивированы, когда понимают, что им заплатят за эти изделия", – подчеркивает Гончарук.

Формируется своеобразное государственно-частное партнерство в сфере ПВО: дроны от частных компаний закупаются для подразделений, защищающих соответствующий регион (тероборона или части ПВО, дислоцированные в области). Такая децентрализованная инициатива сейчас набирает обороты по всей стране. По мнению главы ассоциации "Армада", она способна существенно ускорить и удешевить внедрение инноваций, ведь в условиях войны на счету каждый сбитый "Шахед".

SkyLock от 3DTech: скоростной дрон для борьбы с "Шахедами"

Над собственным перехватчиком "Шахедов" работает украинская компания 3DTech. Ее SkyLock – это высокоскоростной дрон-перехватчик, разработанный специально для противодействия дронам-камикадзе типа Shahed-136.

Его название символично: "небо" (Sky) и "замок" (Lock), что намекает на главную задачу устройства – заблокировать воздушную угрозу. Однако сам по себе SkyLock не является самодостаточным средством противодействия – это элемент сложной технической экосистемы, охватывающей обнаружение, целеуказание, навигацию и управление.

Как выглядит дрон-перехватчик SkyLock / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Характеристики дрона SkyLock

Перехватчик развивает скорость до 350 км/ч, что значительно превышает скорость классического "Шахеда" (до 300 км/ч).

Он оснащен боевой нагрузкой до 600 граммов – этого достаточно, чтобы нейтрализовать цель при точном попадании.

Основное преимущество дрона – именно его скорость, которая, однако, сопровождается высоким энергопотреблением: время пребывания в воздухе – лишь около 10 минут.

Этот ограниченный временной интервал определяет специфику использования SkyLock – дрон должен быть своевременно поднят в воздух, оперативно обнаружить цель, догнать ее и осуществить поражение, и все это в течение считанных минут.

Для эффективного применения SkyLock необходима комплексная система раннего оповещения, которая включает:

аудио- и радиолокационные сенсоры;

тепловизионные модули;

сетевые сенсорные системы;

автоматизированные алгоритмы распознавания.

Информация из этой инфраструктуры должна в реальном времени поступать к оператору или системе наведения, чтобы дрон мог оперативно реагировать – в буквальном смысле за секунды.

Важно, что искусственный интеллект в этой модели не заменяет оператора, а ассистирует ему. Система навигации и наведения имеет автоматические функции, однако решение о траектории, способа перехвата и общего боевого сценария принимает именно пилот. Это объясняется сложностью реальных условий: переменные траектории, погодные факторы, необходимость маневрирования и т.д.

По состоянию на сейчас SkyLock находится на этапе активного тестирования – серийное производство еще не стартовало. Цель испытаний – собрать реальные данные, отработать тактические сценарии, усовершенствовать технические узлы.

Одним из основных вызовов в производстве остаются двигатели: для достижения необходимой скорости на дрон устанавливаются более мощные двигатели, которые потребляют значительное количество энергии и ограничивают время полета.

Сейчас разработчики сосредоточены на двух направлениях совершенствования:

разработка и оптимизация системы искусственного интеллекта – в частности, для автоматического захвата и сопровождения цели;

интеграция операторов в общую экосистему обнаружения – чтобы они работали как часть единого щита.

Появление сообщений о новых российских реактивных Shahed, способных развивать скорость до 500 км/ч, ставит перед разработчиками новые вызовы. Если SkyLock еще может эффективно перехватывать стандартные "Шахеды", то противодействие более скоростным БПЛА требует новых подходов – в частности, еще большей скорости, лучшей навигации и улучшенной автоматизации процесса перехвата.

Однако первоочередной задачей сейчас является борьба с массовыми атаками обычных Shahed-136, и SkyLock уже сейчас демонстрирует потенциал для этого. Разработчики из 3DTech сосредоточены на накоплении практического опыта и отработке тактики боевого применения.

SkyLock не стоит воспринимать как "волшебную кнопку", которая способна автоматически уничтожить все вражеские дроны,

– говорят в 3DTech.

Это инструмент нового поколения, который станет действительно эффективным в сочетании с другими элементами системы ПВО – от раннего обнаружения до командного взаимодействия. В перспективе SkyLock может стать частью щита, который будет защищать украинское небо от атак дронов-камикадзе.

Sky Tactic – "Багнет AA": готовое решение и масштабирование производства

Еще один пример украинской разработки – дрон-перехватчик "Багнет AA" от компании Sky Tactic. Ее представитель отмечает, что это "готовое решение, не прототип, а работающий продукт", который уже сегодня может использоваться на фронте.



"Багнет АА" (справа) / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

БПЛА этой модели способен развивать скорость до 300 км/ч, находиться в воздухе до 20 минут и нести до 1 килограмма взрывчатого вещества (боевой части). Обучение военных операторов не требует много времени: мобильная огневая группа осваивает новый перехватчик за 3 – 4 дня тренировок, после чего готова применять его в бою.

По словам разработчиков, производство "Багнетов" уже налажено, однако чтобы удовлетворить имеющийся спрос, нужно масштабироваться в разы.

Сейчас перед Украиной стоит задача нейтрализовать два типа вражеских дронов-камикадзе:

Первый – это привычные Shahed-136 (в российской классификации "Герань-2"), которые атакуют преимущественно ночью роем по несколько десятков.

Второй, более опасный, появился в последнее время – так называемые "реактивные шахеды", которые могут разгоняться до 500–700 км/час. Речь идет о модификации иранских дронов с реактивным двигателем, которые Россия запускает на больших высотах и скоростях. Против таких целей эффективных решений пока почти нет – обычные перехватчики не успевают их поймать.

В то же время в СНБО говорят об имеющихся решениях и для реактивных шахедов.

Итак, вызов для украинской инженерной мысли заключается в том, чтобы повысить скорость и дальность наших дронов-перехватчиков, а также насытить ими войска в достаточном количестве. Масштабы нужны действительно большие. Разработчики "Багнета AA" оценивают, что для надежного прикрытия от массированных ударов "Шахедов" Украине может понадобиться до 3 тысяч перехватчиков в день на всех направлениях.

Мы должны выйти на объем производства 3 тысячи в день, как страна, чтобы противодействовать "Шахедам",

– говорят в компании.

Реально ли такое резкое наращивание? Производители отмечают, что сейчас все профильные фирмы совместно ищут возможности для кооперации с крупными заводами, привлечения дополнительного персонала и мощностей, чтобы наладить серийное изготовление дронов. Фактически происходит постепенная конверсия части промышленности под нужды БПЛА.

Сейчас реальные возможности конкретного производителя измеряются сотнями аппаратов: "Мы сейчас по нашему производственному объему реально можем выпускать тысячу – две тысячи в месяц", признаются в Sky Tactic. Однако ежемесячное удвоение этих показателей – вполне достижимая цель при условии должного финансирования и организации. Вся отрасль находится в процессе постоянного масштабирования, поэтому ключевые показатели – себестоимость, количество, надежность – улучшаются от месяца к месяцу.

Инженеры Sky Tactic убеждены, что их продукция уже сейчас может существенно уменьшить вред от вражеских ударных дронов, а при достаточном количестве – полностью закрыть небо от "Шахедов".

Ярослав Ажнюк, Odd Systems: искусственный интеллект и будущее дронов-перехватчиков

Над проектированием перехватчиков нового поколения, в частности, с элементами искусственного интеллекта, работает украинская компания Odd Systems в партнерстве с датской Terma Group.

Ярослав Ажнюк, соучредитель Odd Systems, рассказывает 24 Каналу, что этот проект стартовал почти год назад, а официально об украинско-датском партнерстве объявили около 2 – 3 месяцев назад. Цель – создать универсальную платформу перехвата, способную адаптироваться к различным типам вражеских дронов.

Выделяют четыре основные категории целей, для борьбы с которыми нужны перехватчики:

FPV-дроны (фронтовые ударные беспилотники) – малогабаритные дроны-камикадзе, которые российская армия применяет непосредственно на линии соприкосновения.

Коммерческие квадрокоптеры типа DJI Mavic – разведывательные дроны ближнего действия, которые широко используются для наблюдения и корректировки огня на фронте.

Беспилотники оперативно-тактического уровня – например, российские разведывательные БПЛА "Орлан-10", "Zala" и другие, действующие на десятки километров вглубь от фронта.

Ударные дроны дальнего действия – дроны-камикадзе типа Shahed-136/131, которые Россия запускает по Украине.

"Существует четыре ярко выраженные категории дронов, которые есть смысл перехватывать", – объясняет Ажнюк. По его словам, платформа перехватчика будет иметь аппаратно-программную архитектуру: сочетает бортовое оборудование (корпус, двигатели, сенсоры) и специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Сейчас этот продукт находится в стадии разработки и испытаний; ни одного боевого применения пока не было – команда только готовится к полевым тестам в ближайшее время.

В то же время в Украине и мире параллельно ведется несколько подобных проектов. Ярослав Ажнюк скорее говорит не о конкуренции, а о совместном поиске решений: все стремятся как можно быстрее создать эффективную систему, и состязательность здесь носит условный характер. "Есть другие команды, которые занимаются подобными задачами – дай Бог им успеха", говорит предприниматель, подчеркивая, что рынок дронов сейчас больше формируется потребностями обороны, чем законами бизнеса.

Один из ключевых вопросов – одноразовость или многоразовость дронов-перехватчиков. В основном сейчас речь идет о дронах-камикадзе, которые физически таранят цель и вместе с ней выходят из строя.

Сначала они будут одноразовыми, со временем в определенных категориях станут многоразовыми,

– прогнозирует Ажнюк.

Другими словами, возможны перехватчики, которые после тарана будут сохранять целостность (например, за счет сбрасываемого заряда или удара крылом) и смогут вернуться на базу для повторного использования. Отдельные украинские разработчики уже экспериментируют в этом направлении, но назвать это полноценными продуктами пока рано – нужны результаты испытаний.

Новейшие перехватчики с ИИ будут максимально автономными. Отвечая за эту часть в совместном проекте с датчанами, компания Terma интегрирует на борту беспилотника компактный компьютер, способный выполнять задачи в режиме реального времени. Ярослав Ажнюк описывает функционал такой системы: она включает алгоритмы с нейронными сетями, которые могут самостоятельно обнаружить вражеский дрон в небе, захватить его как цель и направить наш перехватчик на сближение для уничтожения.

Более того, ИИ способен интегрироваться с радиолокационными сетями: получив внешние координаты, дрон под управлением алгоритма автоматически взлетает, выходит в заданную точку траектории врага, перехватывает "Шахед" или другой БПЛА, а в случае многократного варианта – может вернуться и совершить посадку. Все эти действия выполняются без непосредственного контроля человека, что критически важно для массового применения.

Эта автономность позволяет привлекать людей без специальной подготовки – фактически освобождая операторов от рутинной работы,

– объясняет Ажнюк.

Ведь если дрон сам найдет и уничтожит цель, роль человека сведется к мониторингу и подтверждению решения об атаке. А один подготовленный оператор сможет одновременно контролировать несколько перехватчиков вместо одного.

Украинское государство очень плотно работает с датскими партнерами, подтверждает Ажнюк. Украинские разработчики имеют поддержку и внутри страны, и со стороны союзников, заинтересованных в новейших решениях противовоздушной обороны. На международных выставках украинский опыт вызывает большое внимание:

Украина – единственная страна, которая воюет с Россией уже 11 лет... Этот опыт бесценен,

– отмечает Ярослав.

По его словам, представители США и Европы открыто признают лидерство Украины в сфере дронов и ставят себе амбициозные цели "до такого-то года догнать украинцев" в тех или иных возможностях. Иностранные компании все чаще открывают в Украине офисы, заключают партнерские соглашения с нашими производителями, рассматривают возможность закупать украинские беспилотники – фактически пытаясь перенять наработки, родившиеся в боях.

Важный нюанс: появление перехватчиков не делает ударные дроны устаревшими – и наоборот. Это непрерывное соревнование технологий, где каждое нововведение порождает ответ другой стороны.

Появилось противодействие мечу в виде щита – появились копья,

– приводит аналогию Ажнюк, подчеркивая, что гонка вооружений будет продолжаться и в дальнейшем.

Враг, вероятно, будет искать способы защитить свои "Шахеды" от наших перехватчиков – например, с помощью постановщиков помех, фальшивых целей или новых маневров. В ответ украинские инженеры будут совершенствовать дроны-перехватчики, чтобы преодолевать эти препятствия. Так же обычная ПВО никуда не исчезает:

Как дроны не заменили артиллерию, нельзя думать, что перехватчики заменят классическую ПВО,

– отмечает собеседник.

Заглядывая на несколько лет вперед, Ярослав Ажнюк прогнозирует стремительный рост роли беспилотников в войне. Даже сейчас на одного украинского военного в среднем приходится два дрона (разных типов), а в дальнейшем эта пропорция может вырасти до десятков на бойца. Беспилотные системы постепенно превращаются из вспомогательного инструмента в основу боевых порядков. Будет увеличиваться и уровень их автоматизации.

Автономность и искусственный интеллект – это основной тренд будущего развития дронов, убежден предприниматель. Уже в ближайшее время мы увидим широкое применение тактических роев дронов, когда один оператор или ИИ-координатор будет управлять десятками беспилотников одновременно.

Часть дронов превратится в обычную "амуницию" – например, одноразовые FPV-камикадзе в отделениях станут такими же расходными материалами, как патроны или мины. Другие, наоборот, будут дорогими высокотехнологичными платформами многократного использования – скажем, для дальней разведки или перехвата баллистических ракет.

В любом случае, технологии развиваются очень быстро, и Украина пытается использовать это преимущество.

Украина звучит очень громко во всех этих разговорах,

– отмечает Ажнюк, имея в виду мировые военно-технические форумы.

Оборонная индустрия нашего государства получила уникальный шанс укрепить свои позиции на годы вперед – и дроны-перехватчики уже стали одним из ее козырей.

Больше производства, больше обучения – как сказал президент, "четкая задача", над выполнением которого сейчас совместно работают и государство, и бизнес, и волонтеры. Это шанс не только защитить свои города от ударов, но и занять достойное место среди лидеров мировой оборонной индустрии.