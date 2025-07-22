Новые БПЛА с ИИ будут разработаны благодаря сотрудничеству украинской компании Odd Systems и крупнейшим оборонным концерном Дании – Terma, передает 24 Канал.

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Что известно о разработке дрона-перехватчика с ИИ?

Заметим, что украинская Odd Systems известна разработкой и поставкой тепловизионных камер для беспилотников "Курбас-256" и "Курбас-640", FPV-дронов "Стус-7", "Лупинис-10", "Горская-12". Между тем датская Terma Group производит контейнеры-пилоны PIDS+ и ECIPS+ для украинских F-16.

Кроме того, она является одним из ведущих европейских комплектаторов истребителя 5 поколения F-35.

В Terma заявили, что будут поставлять "передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомленности для проверенных в боевых условиях беспилотных платформ Odd Systems". Датчане подчеркнули, что хотят совместить "лучшие достижения западной оборонной инженерии с украинскими военными инновациями".

Целью сотрудничества является создание недорого перехватчика дронов на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что будущая разработка будет представлять собой комплекс перехватчиков дронов, способен идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать различные воздушные угрозы – от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальнобойных дронов.

К слову, Зеленский анонсировал дополнительные контракты по беспилотникам-перехватчикам.