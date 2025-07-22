В разговоре с 24 Каналом общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал, почему администрация Дональда Трампа заинтересована в покупке украинского оружия и почему это выгодно для Киева.

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Чем уникально украинское оружие?

По мнению политического деятеля из США, сейчас Украине надо стать "новым Израилем". То есть той страной, у которой хотели бы поучиться военные со всего мира, как правильно воевать.

То, что мы сейчас обсуждаем покупку украинских дронов, по моему мнению, является доказательством того, как военные других стран учатся и интересуются тем, как Украина хорошо сдерживает Россию. Мы же не говорим о том, что кто-то заинтересовался российским оружием, или собирается его покупать,

– сказал Рашкин.

По его словам, российское оружие сейчас никому не нужно, в отличие от украинского. Прежде всего хорошие беспилотники, а во-вторых, есть полигон – поле боя. Это же неоценимо, ведь нигде в мире нельзя испытать оружие в бою.

Обратите внимание! Владимир Зеленский считает, сотрудничество Украины и США может быть взаимовыгодным. Сейчас Киев хочет приобрести у Вашингтона оружие, чтобы создать воздушный щит.

Когда в США рассказывают, что Украина собирается дронами сдерживать российское наступление, то все хотят узнать, что это за дроны и как их получить, ведь американцы не способны производить такие. Беспилотные войска США в плачевном состоянии. Да и в целом Америка производит оружие слишком медленными темпами.

К слову, недавно директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов сообщил, что производственная способность Украины по FPV-дронов составляет от 8 до 10 миллионов единиц в год.