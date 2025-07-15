Все будет зависеть от наличия финансового ресурса. Это 24 Каналу отметил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

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"Общая производственная способность наших производителей, если говорить о FPV-дронах, составляет ориентировочно от 8 до 10 миллионов изделий в год. Это то, что декларирует сама отрасль. Мы как государство в этом году планируем выкупить от 4 до 4, 5 миллионов дронов. Это будет зависеть от наличия финансового ресурса. На остальные у нас нет финансового ресурса как у государства", – объяснил он.

У производителей есть дополнительная способность. Неизвестно, как она будет загружена. Например, или международные партнеры Украины профинансируют это производство, в частности, через датскую модель, или это будет открытый экспорт. Вероятно, это будет понятно во втором полугодии 2025 года.

Если взять FPV-дрон, посчитать его по 20 тысяч гривен за единицу, то эта недозагруженность в 5 миллионов изделий с тем, что есть способность на рынке, означает, что нужно дополнительно 100 миллиардов гривен только по этой номенклатуре. А это не единственная номенклатура, которая является дефицитной,

– сказал Жумадилов.

Все то, в чем нуждается фронт, не обеспечивается из-за нехватки финансового ресурса. Когда появляются средства, то распределяются по приоритетам. Однако не так, что есть какая-то одна категория, которая на 100% полностью финансируется.

Напомним, директор Агентства оборонных закупок рассказал, что уже продолжаются контракты по производству дронов-перехватчиков. На сегодня было законтрактовано три компании, которые производят такие перехватчики. Это украинские компании и одна американская.