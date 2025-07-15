Усе буде залежати від наявності фінансового ресурсу. Це 24 Каналу зауважив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

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"Загальна виробнича спроможність наших виробників, якщо говорити про FPV-дрони, складає орієнтовно від 8 до 10 мільйонів виробів на рік. Це те, що декларує сама галузь. Ми як держава цього року плануємо викупити від 4 до 4, 5 мільйонів дронів. Це буде залежати від наявності фінансового ресурсу. На решту у нас немає фінансового ресурсу як у держави", – пояснив він.

У виробників є додаткова спроможність. Невідомо, як вона буде завантажена. Наприклад, чи міжнародні партнери України профінансують це виробництво, зокрема, через данську модель, чи це буде відкритий експорт. Ймовірно, це буде зрозуміло у другому півріччі 2025 року.

Якщо взяти FPV-дрон, порахувати його по 20 тисяч гривень за одиницю, то ця недозавантаженість у 5 мільйонів виробів з тим, що є спроможність на ринку, означає, що потрібно додатково 100 мільярдів гривень лише щодо цієї номенклатури. А це не єдина номенклатура, яка є дефіцитною,

– сказав Жумаділов.

Усе те, чого потребує фронт, не забезпечується через брак фінансового ресурсу. Коли з’являються кошти, то розподіляються за пріоритетами. Однак не так, що є якась одна категорія, яка на 100% повністю фінансується.

Нагадаємо, директор Агенції оборонних закупівель розповів, що уже тривають контракти щодо виробництва дронів-перехоплювачів. Станом на сьогодні було законтрактовано три компанії, які виробляють такі перехоплювачі. Це українські компанії та одна американська.