Деякі закупівлі проводитимуться, коли для цього будуть знайдені кошти. Про це 24 Каналу розповів директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

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"У цьому напрямку деякі закупівлі частково відбулися. Щодо них уже йде виконання контрактів. Деякі закупівлі будуть проводитися, коли буде знайдений фінансовий ресурс для того, щоб провести їх", – пояснив він.

Закупівлі тривають

Арсен Жумаділов зазначив, що завдання щодо запобігання загрози "Шахедів" є багаторівневим. Дуже ефективно у цьому напрямку себе показали дрони-перехоплювачі.

Керівництво держави зустрічалося з американськими партнерами для підписання відповідних документів. Це один ешелон захисту, інші засоби, які використовуються для протидії "Шахедам". Усе те, що доводиться до закупівлі за цим напрямком або вже закуплено, або наразі закуповується,

– сказав він.

Зараз не можна сказати, що Україна може усе збивати. Не так давно переконалися, що технологія дронів-перехоплювачів справді ефективна. Наразі виробник нарощує своє виробництво, щоб забезпечити потреби України.

Ринок дронів, які перехоплюють "Шахеди", є досить новим. Станом на сьогодні було законтрактовано три компанії, які виробляють такі перехоплювачі. Це українські компанії та одна американська.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував виробництво дронів-перехоплювачів. У 2025 році Україна планує виготовити сотні тисяч безпілотників різного типу. Головним компонентом стануть дрони-перехоплювачі, які зможуть збивати велику кількість "Шахедів".