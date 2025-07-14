Це рішення масштабується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Федорова в інтерв'ю РБК-Україна.

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Як себе демонструють українські дрони-перехоплювачі?

За його словами, наразі найдієвішим інструментом боротьби з масштабними обстрілами "Шахедів" є дрони-перехоплювачі.

Дрони-перехоплювачі – це наразі найбільш ефективна відповідь. Можу сказати тільки те, що сказав президент – рішення знайдене, воно масштабується, це робить не одна компанія. І тут нам зрозуміло, що робити далі,

– зазначив Федоров.

Він додав, що компанії, які вже реалізували ефективні технічні рішення для протидії "Шахедам", наразі розробляють способи протидії іншим типам дронів – зокрема реактивним – і працюють над тим, як забезпечити ефективність роботи у складних погодних умовах, зокрема за хмарного неба.

Нагадаємо, українські військові помітили на фронті новий російський дрон. Він схожий на "Шахед", але менших розмірів і з вантажопідйомністю до 15 кг вибухівки.