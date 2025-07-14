Это решение масштабируется. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Федорова в интервью РБК-Украина.

Смотрите также ГУР применили на фронте боевого робота "Ярость": эксклюзивное видео

Как себя демонстрируют украинские дроны-перехватчики?

По его словам, сейчас самым действенным инструментом борьбы с масштабными обстрелами "Шахедов" являются дроны-перехватчики.

Дроны-перехватчики – это пока наиболее эффективный ответ. Могу сказать только то, что сказал президент – решение найдено, оно масштабируется, это делает не одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше,

– отметил Федоров.

Он добавил, что компании, которые уже реализовали эффективные технические решения для противодействия "Шахедам", сейчас разрабатывают способы противодействия другим типам дронов – в частности реактивным – и работают над тем, как обеспечить эффективность работы в сложных погодных условиях, в частности при облачном небе.

Напомним, украинские военные заметили на фронте новый российский дрон. Он похож на "Шахед", но меньших размеров и с грузоподъемностью до 15 кг взрывчатки.