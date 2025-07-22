У розмові з 24 Каналом громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів, чому адміністрація Дональда Трампа зацікавлена у купівлі української зброї та чому це вигідно для Києва.

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Чим унікальна українська зброя?

На думку політичного діяча зі США, зараз Україні треба стати "новим Ізраїлем". Тобто тією країною, у якої хотіли б повчитися військові з усього світу, як правильно воювати.

Те, що ми зараз обговорюємо купівлю українських дронів, на мою думку, є доказом того, як військові інших країн вчаться і цікавляться тим, як Україна добре стримує Росію. Ми ж не говоримо про те, що хтось зацікавився російською зброєю, чи збирається її купувати,

– мовив Рашкін.

За його словами, російська зброя зараз нікому не потрібна, на відмінну від української. Насамперед хороші безпілотники, а по-друге, є полігон – поле бою. Це ж неоціненно, адже ніде у світі не можна випробувати зброю в бою.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, співпраця України та США може бути взаємовигідною. Наразі Київ хоче придбати у Вашингтона зброю, аби створити повітряний щит.

Коли у США розповідають, що Україна збирається дронами стримувати російський наступ, то всі хочуть дізнатися, що це за дрони і як їх отримати, адже американці не здатні виробляти такі. Безпілотні війська США у плачевному стані. Та й загалом Америка виробляє зброю занадто повільними темпами.

До слова, нещодавно директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов повідомив, що виробнича спроможність України щодо FPV-дронів становить від 8 до 10 мільйонів одиниць на рік.