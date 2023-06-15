Возле Переяслава фура переехала военного: он остался без ноги
Источник:Proslav
Ночью 15 июня вблизи Переяслава Киевской области водитель фуры переехал мужчину. Пострадавшим оказался военный.
ДТП произошло на 54 километре дороги возле автозаправки "KLO". Об этом сообщили в отделе полиции Бориспольского РУП ГУ НП в Киевской области.
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Возле Переяслава фура переехала военного
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля 1960 года рождения двигался по дороге Борисполь – Днепр в направлении села Малая Каратуль. По его словам, он заметил, что на дороге что-то лежит и совершил манёвр вправо. Однако передними колесами наехал на препятствие.
Водитель остановил авто, вышел и увидел мужчину, у которого были повреждены ноги.
В результате аварии военный 1994 года рождения получил травму в виде полной ампутации левой нижней конечности до середины бедра. Сейчас его госпитализировали.
ДТП возле Переяслава / фото Proslav
В результате ДТП пострадал военный / фото Proslav
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