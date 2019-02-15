ДТП в Харькове: брата Зайцевой лишили водительских прав

Суд на год лишил водительских прав Василия Зайцева и оштрафовал на 10,2 тысячи гривен. Он – брат обвиняемой в совершении смертельной аварии в Харькове Алены Зайцевой. Причиной стало то, что Василий Зайцев управлял автомобилем под действием алкоголя.

3 июня 2018 года Василия Зайцева задержали за рулем авто за нарушение правил парковки, свидетельствуют данные в Едином реестре судебных решений.

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Когда полиция выясняла ситуацию с мужчиной, то заметила у него типичные признаки опьянения: путаную речь, запах алкоголя и шаткую походку.

Зайцев отказывался пройти тест на алкоголь. Поэтому полиция составила протокол за управление авто в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения.

В СМИ появлялись слухи о том, что Зайцеву удалось избежать наказания. Однако у мужчины на год забрали водительские права и оштрафовали его.

Что известно об аварии в Харькове с участием Алены Зайцевой?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов (6 погибших). Суд арестовал обоих водителей и оба – обвиняемые по делу. На сегодня прокуратура требует приговорить Зайцеву и Дронова до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав на 3 года. Прения по делу продолжаются.