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      ДТП в Харькове: брата Зайцевой лишили водительских прав

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      Брат Елены Зайцевой получил штраф и потерял права за нетрезвое вождение
      Брат Елены Зайцевой получил штраф и потерял права за нетрезвое вождение / Коллаж 24 канал

      Суд на год лишил водительских прав Василия Зайцева и оштрафовал на 10,2 тысячи гривен. Он – брат обвиняемой в совершении смертельной аварии в Харькове Алены Зайцевой. Причиной стало то, что Василий Зайцев управлял автомобилем под действием алкоголя.

      3 июня 2018 года Василия Зайцева задержали за рулем авто за нарушение правил парковки, свидетельствуют данные в Едином реестре судебных решений.

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      Когда полиция выясняла ситуацию с мужчиной, то заметила у него типичные признаки опьянения: путаную речь, запах алкоголя и шаткую походку.

      Зайцев отказывался пройти тест на алкоголь. Поэтому полиция составила протокол за управление авто в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения.

      В СМИ появлялись слухи о том, что Зайцеву удалось избежать наказания. Однако у мужчины на год забрали водительские права и оштрафовали его.

      Что известно об аварии в Харькове с участием Алены Зайцевой?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов (6 погибших). Суд арестовал обоих водителей и оба – обвиняемые по делу. На сегодня прокуратура требует приговорить Зайцеву и Дронова до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав на 3 года. Прения по делу продолжаются.

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      Теги: Новости Украины Судьи Новости Харькова ДТП в Харькове Штрафы Алкоголь
      Источник: 24 канал
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