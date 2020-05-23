Две области ослабляют карантин несмотря на запреты правительства: что известно
Луганская и Днепропетровская области решили вместе с большинством регионов продолжить выходить из карантина. Это несмотря на то, что они вошли в список 9 областей, которым правительство не рекомендовало ослаблять ограничения.
Почему правительство не рекомендовало отдельным регионам выходить из карантина
Очередной этап ослабления ограничений, в зависимости от самих запретов, должен был состояться 22 – 25 мая. Впрочем выходить из карантина могли лишь те регионы, где эпидемиологическая ситуация соответствовала рекомендациям Кабмина.
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Всего было три критерия, которые запрещали переход ко второму этапу выхода из карантина:
- высокое число инфицированных,
- недостаточное количество тестирований,
- переполненность больниц.
Таким образом 9 областям не рекомедовалось продолжать выход из карантина во второй половине мая. В них входили также Луганская и Днепропетровская область. В обоих недостаточное количество тестирований.
Какие области пока не будут проводить второй этап ослабления карантина / Инфографика 24 канала
Ослабление карантина на Луганщине
Областная комиссия по чрезвычайному положению решила ослаблять карантин, поскольку в области самый низкий уровень заболеваемости в Украине. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.
Второй этап ослаблений разбит на два подэтапа – 25 мая и 1 июня.
Что разрешат с 25 мая:
- транспортные перевозки автомобилями в пределах области и за границу;
- спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей;
- религиозные мероприятия.
Что разрешат с 1 июня:
- межобластные перевозки пассажиров автотранспортом и железной дорогой;
- открытие спортзалов, фитнес-центров для групп до 10 человек.
Ослабление карантина в Днепропетровской области
В Днепропетровской областной госадминистрации рассказали, что решили ослаблять карантин именно после консультаций с правительством. Мол, после определения методологии подсчета тестирований провели перерасчет и устранили неточности.
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Что разрешили с 23 мая:
- автотранспортные перевозки от пригородного до международного сообщения;
- спортивные соревнования без зрителей;
- богослужения в храмах – для 1 человека на 10 квадратных метров;
- работу отелей.
Какова ситуация в других регионах
Таким образом остаются только 7 областей, которые пока не переходят ко второму этапу ослабления карантина:
- Волынская область;
- Ровненская;
- Киевская;
- Львовская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая;
- Донецкая.
Также до последнего момента в этом перечне были город Киев, Хмельницкая и Николаевская области. Впрочем накануне правительство все же разрешило им ослабить ограничения.