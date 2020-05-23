Две области ослабляют карантин несмотря на запреты правительства: что известно

Луганская и Днепропетровская области решили вместе с большинством регионов продолжить выходить из карантина. Это несмотря на то, что они вошли в список 9 областей, которым правительство не рекомендовало ослаблять ограничения.

Почему правительство не рекомендовало отдельным регионам выходить из карантина

Очередной этап ослабления ограничений, в зависимости от самих запретов, должен был состояться 22 – 25 мая. Впрочем выходить из карантина могли лишь те регионы, где эпидемиологическая ситуация соответствовала рекомендациям Кабмина.

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Всего было три критерия, которые запрещали переход ко второму этапу выхода из карантина:

высокое число инфицированных,

недостаточное количество тестирований,

переполненность больниц.

Таким образом 9 областям не рекомедовалось продолжать выход из карантина во второй половине мая. В них входили также Луганская и Днепропетровская область. В обоих недостаточное количество тестирований.



Какие области пока не будут проводить второй этап ослабления карантина / Инфографика 24 канала

Ослабление карантина на Луганщине

Областная комиссия по чрезвычайному положению решила ослаблять карантин, поскольку в области самый низкий уровень заболеваемости в Украине. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.

Второй этап ослаблений разбит на два подэтапа – 25 мая и 1 июня.

Что разрешат с 25 мая:

транспортные перевозки автомобилями в пределах области и за границу;

спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей;

религиозные мероприятия.

Что разрешат с 1 июня:

межобластные перевозки пассажиров автотранспортом и железной дорогой;

открытие спортзалов, фитнес-центров для групп до 10 человек.

Ослабление карантина в Днепропетровской области

В Днепропетровской областной госадминистрации рассказали, что решили ослаблять карантин именно после консультаций с правительством. Мол, после определения методологии подсчета тестирований провели перерасчет и устранили неточности.

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Что разрешили с 23 мая:

автотранспортные перевозки от пригородного до международного сообщения;

спортивные соревнования без зрителей;

богослужения в храмах – для 1 человека на 10 квадратных метров;

работу отелей.

Какова ситуация в других регионах

Таким образом остаются только 7 областей, которые пока не переходят ко второму этапу ослабления карантина:

Волынская область;

Ровненская;

Киевская;

Львовская область;

Закарпатская область;

Черновицкая;

Донецкая.

Также до последнего момента в этом перечне были город Киев, Хмельницкая и Николаевская области. Впрочем накануне правительство все же разрешило им ослабить ограничения.