Кабмин упорядочивает работу ВВК: введен единый стандарт осмотра
- Правительство ввело единый стандарт осмотра ВВК для всех сил обороны, что распространяется и на силовые структуры.
- Медосмотры будут проводить в собственных медучреждениях или в гражданских больницах по договорам.
В среду, 10 сентября, состоялось заседание Кабинета Министров Украины. В частности, на нем упорядочили работу военно-врачебных комиссий.
Речь идет об обеспечении единого стандарта осмотра для всех Сил обороны. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Смотрите также Запуск сервиса "е-ТЦК" и цифровизация ВЛК: Кабмин представил обновленный план действий на следующие годы
Что известно о едином стандарте осмотра ВВК?
Отныне действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ будет распространяться на:
- Службу безопасности Украины;
- Службу внешней разведки;
- Государственную пограничную службу Украины;
- Национальную гвардию Украины;
- Управление государственной охраны Украины.
Все они будут пользоваться единым Расписанием болезней для определения пригодности к службе.
Медосмотры для военных этих органов будут проводить в собственных медучреждениях, а если их нет – в гражданских больницах по договорам.
Также правительство упростило прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в частности дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и более) и не могут пройти экспертизу в Украине.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Законодательство централизовало печать повесток – теперь это будут делать Минобороны, областные ТЦК (а также Киевский городской ТЦК) и государственные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности в полиграфической отрасли.
- С 1 сентября представители ТЦК и СП обязаны использовать боди-камеры, записи с которых будут храниться на сервере в течение 30 дней, но этот срок может быть продлен при определенных условиях.
- Мобильное приложение Резерв+ теперь позволяет оплачивать штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета, в частности за неявку по повестке и отказ от прохождения ВВК.