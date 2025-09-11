У середу, 10 вересня, відбулося засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема, на ньому упорядкували роботу військово-лікарських комісій.

Йдеться про забезпечення єдиного стандарту огляду для всіх Сил оборони. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Що відомо про єдиний стандарт огляду ВЛК?

Відтепер дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ поширюватиметься на:

Службу безпеки України;

Службу зовнішньої розвідки;

Державну прикордонну службу України;

Національну гвардію України;

Управління державної охорони України.

Усі вони будуть користуватимуться єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби.

Медогляди для військових цих органів проводитимуть у власних медзакладах, а якщо їх немає – у цивільних лікарнях за договорами.

Також уряд спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових і постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні.

