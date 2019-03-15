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      Електросмог: що кажуть вчені і шахраї, – Bild

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      Вплив та наслідки елетросмогу
      Вплив та наслідки елетросмогу / Med-heal.ru

      Багато хто з нас побоюється впливу на здоров'я електросмогу, тобто електромагнітних полів, які забруднюють навколишнє середовище.

      Чи дійсно це небезпечно і наскільки? – вирішив розібратися німецький таблоїд Bild.

      Для початку журналіст видання Крістіан Клоц нагадав, що випромінювання буває іонізуюче та неіонізуюче.

      До першого виду відноситься, зокрема, ультрафіолетове світло та гамма-випромінювання, і вони можуть пошкоджувати генетичний матеріал людини та викликати рак. Неіонізуюче випромінювання – це, зокрема, інфрачервоне випромінювання, випромінювання стільникового зв'язку та радіохвилі. І в малих дозах вони безпечні, – йдеться у статті.

      Втім, щодо останнього існує абсолютно протилежна думка.

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      Деякі дослідники пов'язують випромінювання мобільних телефонів з онкологічними захворюваннями, – зазначає Клоц. – Так, минулого року загальна увага була прикута до дослідження в США, проведеному в рамках так званої Національної токсикологічної програми (NTP). Щурів та мишей протягом тривалого часу піддавали сильному впливу електромагнітного випромінювання. У результаті у самців розвинулися, серед іншого, пухлини серця. Американські вчені вважають це доказом шкідливого впливу випромінювання мобільних телефонів.

      У цієї думки знайшлися і прихильники, і критики.

      Наприклад, Федеральне відомство ФРН з радіаційної безпеки сумнівається в переконливості даного дослідження, зазначає Bild. "На думку відомства, хоч дослідження і вказує на взаємозв'язок між інтенсивним випромінюванням високочастотних електромагнітних полів і виникненням раку, (...) випромінювання в експерименті було надто сильним. При розмові по телефону "опромінюється" тільки мала частина організму протягом короткого часу. Жодна людина не піддається протягом дня такому сильному випромінюванню, як в експерименті".

      Як підкреслює відомство, результати дослідження ледве можуть бути засновані щодо людини.

      На сьогодні неможливо довести небезпечність пристроїв, випромінювання яких відповідає встановленим законодавчо максимальним значенням, – повідомили у відомстві.

      У той же час Союз охорони навколишнього середовища і природи ФРН налаштований критично. "Шкоду, яку завдає електромагнітне випромінювання, не можна виключати повністю, – вважають у Союзі. – Воно може бути потенційно небезпечним. І доки це не спростовано, ризики для здоров'я населення мають бути максимально обмежені. (...) Захисники навколишнього середовища радять за можливості позбутися вдома будь-якої форми електромагнітного випромінювання. Це, серед іншого, стосується безпровідних телефонів чи роутерів".

      Але підсумок Bild з усього цього – швидше оптимістичний.

      Електромагнітне випромінювання може бути шкідливим у високих дозах. Але сила випромінювання мобільних телефонів, телевізорів чи роутерів вважається небезпечною, – пише видання.

      І радить своїм читачам не піддаватися впливу шахраїв, які наживаються на страхах людства. "Шахраї безсоромно використовують страх людей перед випромінюванням, пропонуючи пристрої чи медикаменти, які начебто покликані захистити від електросажі. Це, – зазначає Bild, – чистісінька брехня".

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Публикации Новости Здоровье Здоровье Наука Мошенничество
      Источник: 24 Канал
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