Руководитель Офиса Президента Украины 29 августа встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Политики обсудили усилия направленные на достижение мира в Украине и окончание войны.

О чем говорил Ермак, Кислица и Виткофф?

Андрей Ермак рассказал, что вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей провел встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

По словам руководителя ОП, самое главное – подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Сейчас стороны координируют эту активность.

В начале встречи проинформировал Стива Уиткоффа о преступлениях войны, которые ежедневно совершает Россия против наших городов и общин Украины. В частности, о массированной ракетно-дроновой атаке на Киев, которая унесла жизни 23 человек, среди них – четверо детей,

Он также отметил, что Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и очевидно затягивает боевые действия.

"Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно быстрее достичь длительного мира. Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них затормаживает именно российская сторона", – заявил глава Офиса Президента.