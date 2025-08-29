Керівник Офісу Президента України 29 серпня зустрівся зі спецпосланником Дональда Трампа – Стівом Віткоффом. Політики обговорили зусилля спрямовані на досягнення миру в Україні та закінчення війни.

Про що говорив Єрмак, Кислиця та Віткофф?

Андрій Єрмак розповів, що разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

За словами керівника ОП, найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Наразі сторони координують цю активність.

На початку зустрічі поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших міст і громад України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них – четверо дітей,

– написав Єрмак.

Він також зауважив, що Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії.

"Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", – заявив глава Офісу Президента.

Андрій Єрмак також підкреслив, що Україна відкрита до прямих перемовин на рівні лідерів і готова до обговорення найширшого спектра питань. Водночас Київ вважає, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та, зокрема, проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів.

Також глава ОП запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

Що відомо про візит Єрмака та Умєрова до США?