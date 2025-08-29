Єрмак зустрівся зі спецпосланником президента США Віткоффом
- Андрій Єрмак та Сергій Кислиця зустрілися зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Нью-Йорку для обговорення зусиль щодо досягнення миру в Україні.
- Єрмак підкреслив, що Україна підтримує ініціативи США для миру, але Росія перешкоджає їх реалізації, та запросив Віткоффа відвідати Україну.
- Єрмак повідомив Віткоффу про злочини Росії в Україні, зокрема масовану атаку на Київ, що забрала життя 23 людей.
Керівник Офісу Президента України 29 серпня зустрівся зі спецпосланником Дональда Трампа – Стівом Віткоффом. Політики обговорили зусилля спрямовані на досягнення миру в Україні та закінчення війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі Андрія Єрмака.
Про що говорив Єрмак, Кислиця та Віткофф?
Андрій Єрмак розповів, що разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.
За словами керівника ОП, найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Наразі сторони координують цю активність.
На початку зустрічі поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших міст і громад України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них – четверо дітей,
– написав Єрмак.
Він також зауважив, що Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії.
"Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", – заявив глава Офісу Президента.
Андрій Єрмак також підкреслив, що Україна відкрита до прямих перемовин на рівні лідерів і готова до обговорення найширшого спектра питань. Водночас Київ вважає, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та, зокрема, проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів.
Також глава ОП запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.
Що відомо про візит Єрмака та Умєрова до США?
Журналісти Bloomberg писали, що Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров відвідають США для переговорів зі спецпредставником Віткоффом. Порядок денний, за даними видання, мав включати обговорення гарантій безпеки та майбутньої зустрічі між Зеленським і Путіним.
Пізніше Володимир Зеленський розповів, що завдання української делегації у США буде прискорити створення безпекових гарантій як важеля впливу на Росію. За словами президента, росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований і наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись.
Також президент розповів, що ще одними завданнями української делегації у США прискорення постачання зброї, яку фінансують партнери України. Ще однією темою зустрічі стане демонстрація того, що Росія не готова до дипломатичного врегулювання, зокрема через удари по українських містах.