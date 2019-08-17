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      Если виноваты – понесем ответственность: владелец отеля "Токио Стар" прокомментировал пожар

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      Владелец отеля "Токио Стар" заявил, что готов к ответственности, если установят его вину
      Владелец отеля "Токио Стар" заявил, что готов к ответственности, если установят его вину / lb.ua

      В ночь на 17 августа в Одессе случился пожар в гостинице "Токио Стар", в результате которого трагически погибли 8 человек. Владелец гостиницы Вадим Черный прокомментировал трагедию, заверив, что готов к ответственности.

      Он подчеркнул, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля, рассказал Черный в комментарии изданию "Радио Свобода".

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      Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь,
      – заверил хозяин гостиницы.

      К слову, о возможной ответственности Вадима Черного уже успел заявить Президент Украины Владимир Зеленский.

      "Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный – владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", – заявил украинский гарант.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Несколько десятков спасенных людей пригласил к себе домой одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Владимир Зеленский Пожар
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