Если виноваты – понесем ответственность: владелец отеля "Токио Стар" прокомментировал пожар

В ночь на 17 августа в Одессе случился пожар в гостинице "Токио Стар", в результате которого трагически погибли 8 человек. Владелец гостиницы Вадим Черный прокомментировал трагедию, заверив, что готов к ответственности.

Он подчеркнул, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля, рассказал Черный в комментарии изданию "Радио Свобода".

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Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь,

– заверил хозяин гостиницы.

К слову, о возможной ответственности Вадима Черного уже успел заявить Президент Украины Владимир Зеленский.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный – владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", – заявил украинский гарант.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



Несколько десятков спасенных людей пригласил к себе домой одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.