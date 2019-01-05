Фабрику повидла во Львове превратят в необычное арт-пространство: визуализация проекта

На территории бывшей фабрики спиртовых напитков во Львове, более известной как Фабрика повидла, создадут творческое пространство.

Исполком Львовского горсовета согласовал градостроительные условия и ограничения на территории Фабрики повидла на улице Богдана Хмельницкого, 124 во Львове.

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В 2019-м возрождением Фабрики повидла во Львове будет заниматься фонд австрийского мецената Харальда Биндера, который выкупил здание еще в 2015-м году.

На территории здания создадут центр современного искусства Jam Factory, в котором объединят современное искусство, театр, музыку, кино и студийные мастерские.

Визуализация проекта реконструкции Фабрики повидла в Львове

По визуализации проекта видно, что на территории здания обустроят открытую и закрытую сцены, выставочную галерею, общественное пространство и кафетерий.

На территории Фабрики повидла во Львове создадут арт-пространство

Визуализация реконструкции Фабрики повидла во Львове

Согласно проекту реконструкции здания, его часть построена в 30-х годах, застроят. Арт-центр Jam Factory планируют открыть в 2020 году.

Что известно о Фабрике повидла во Львове?

Уникальное архитектурное сооружение в неоготическом стиле было построенно в начале ХХ века для "Фабрики спиртовых изделий и подслащенных напитков "Й. Кроник и сын".

В советское время здесь располагался винзавод, а в 1970-х предприятие преобразовано в цех переработки овощной фабрики.

Название "Фабрика повидла" придумали художники, которые использовали здание в 2009-2010 годах.

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