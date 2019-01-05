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      Фабрику повидла во Львове превратят в необычное арт-пространство: визуализация проекта

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      На территории бывшей фабрики спиртовых напитков во Львове, более известной как Фабрика повидла, создадут творческое пространство.

      Исполком Львовского горсовета согласовал градостроительные условия и ограничения на территории Фабрики повидла на улице Богдана Хмельницкого, 124 во Львове.

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      В 2019-м возрождением Фабрики повидла во Львове будет заниматься фонд австрийского мецената Харальда Биндера, который выкупил здание еще в 2015-м году.

      На территории здания создадут центр современного искусства Jam Factory, в котором объединят современное искусство, театр, музыку, кино и студийные мастерские.

      Фабрика повидла Львів реконструкція

      Визуализация проекта реконструкции Фабрики повидла в Львове

      По визуализации проекта видно, что на территории здания обустроят открытую и закрытую сцены, выставочную галерею, общественное пространство и кафетерий.

      Фабрика повидла Львів реконструкція

      На территории Фабрики повидла во Львове создадут арт-пространство

      реконструкція Фабрика повидла Львів

      Визуализация реконструкции Фабрики повидла во Львове

      Согласно проекту реконструкции здания, его часть построена в 30-х годах, застроят. Арт-центр Jam Factory планируют открыть в 2020 году.

      Что известно о Фабрике повидла во Львове?
      Уникальное архитектурное сооружение в неоготическом стиле было построенно в начале ХХ века для "Фабрики спиртовых изделий и подслащенных напитков "Й. Кроник и сын".
      В советское время здесь располагался винзавод, а в 1970-х предприятие преобразовано в цех переработки овощной фабрики.
      Название "Фабрика повидла" придумали художники, которые использовали здание в 2009-2010 годах.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Крутые здания Новости недвижимости Украины Новости Львова Фотоновости
      Источник: 24 канал
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