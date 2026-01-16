Федоров взял в работу ситуацию с ТЦК, - Свириденко
- Михаил Федоров работает над повышением мотивации военных.
- Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство понимает критичность процесса мобилизации.
Перед новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым стоит задача повышения мотивации военных. В частности речь идет о введении контрактной службы и других инструментов.
Соответствующее заявление во время пленарного заседание Верховной Рады сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, детали передает 24 Канал.
Как Кабмин реагирует на проблемы с призывом?
Правительство осознает, насколько критичным является вопрос мобилизации военнообязанных и мотивации людей, которые защищают страну.
По словам Свириденко, Федоров уже активно работает над этим направлением, хотя в условиях полномасштабного вторжения найти быстрое и эффективное решение достаточно сложно.
Отметим также, что на днях президент Зеленский анонсировал комплексные системные решения для устранения накопившихся проблем в работе ТЦК, которые должно представить Минобороны.
Кроме того, уже скоро министр обороны представит обновленный состав своей команды.
Как Федоров будет разбираться с проблемами ТЦК?
До назначения на должность министра Михаил Федоров публично заявлял о критической потребности в основательных изменениях как в самом Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах в целом. Среди приоритетов он называл полноценный аудит, который позволит решить ключевые проблемы ТЦК.
Федоров также акцентировал на необходимости значительно более качественной подготовки военнослужащих, ведь это, по его убеждению, непосредственно влияет на уменьшение потерь.
Кроме того, он предложил принципиально новую систему оценки командиров не по формальным показателям, а по реальным результатам на поле боя.