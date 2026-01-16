Укр Рус
16 января, 12:04
Федоров взял в работу ситуацию с ТЦК, - Свириденко

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Михаил Федоров работает над повышением мотивации военных.
  • Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство понимает критичность процесса мобилизации.

Перед новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым стоит задача повышения мотивации военных. В частности речь идет о введении контрактной службы и других инструментов.

Соответствующее заявление во время пленарного заседание Верховной Рады сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, детали передает 24 Канал.

Как Кабмин реагирует на проблемы с призывом?

Правительство осознает, насколько критичным является вопрос мобилизации военнообязанных и мотивации людей, которые защищают страну.

По словам Свириденко, Федоров уже активно работает над этим направлением, хотя в условиях полномасштабного вторжения найти быстрое и эффективное решение достаточно сложно.

Отметим также, что на днях президент Зеленский анонсировал комплексные системные решения для устранения накопившихся проблем в работе ТЦК, которые должно представить Минобороны.

Кроме того, уже скоро министр обороны представит обновленный состав своей команды.

Как Федоров будет разбираться с проблемами ТЦК?

  • До назначения на должность министра Михаил Федоров публично заявлял о критической потребности в основательных изменениях как в самом Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах в целом. Среди приоритетов он называл полноценный аудит, который позволит решить ключевые проблемы ТЦК.

  • Федоров также акцентировал на необходимости значительно более качественной подготовки военнослужащих, ведь это, по его убеждению, непосредственно влияет на уменьшение потерь.

  • Кроме того, он предложил принципиально новую систему оценки командиров не по формальным показателям, а по реальным результатам на поле боя.