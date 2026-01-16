Федоров взяв в роботу ситуацію з ТЦК, — Свириденко
- Михайло Федоров працює над підвищенням мотивації військових.
- Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд розуміє критичність процесу мобілізації.
Перед новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим стоїть завдання підвищення мотивації військових. Зокрема йдеться про запровадження контрактної служби та інших інструментів.
Відповідну заяву під час пленарного засідання Верховної Ради зробила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, деталі передає 24 Канал.
Як Кабмін реагує на проблеми з призовом?
Уряд усвідомлює, наскільки критичним є питання мобілізації військовозобов'язаних і мотивації людей, які захищають країну.
За словами Свириденко, Федоров уже активно працює над цим напрямком, хоча в умовах повномасштабного вторгнення знайти швидке й ефективне рішення досить складно.
Зазначимо також, що днями президент Зеленський анонсував комплексні системні рішення для усунення накопичених проблем у роботі ТЦК, що має представити Міноборони.
Окрім того, вже скоро міністр оборони представить оновлений склад своєї команди.
Як Федоров розбиратиметься з проблемами ТЦК?
До призначення на посаду міністра Михайло Федоров публічно заявляв про критичну потребу в ґрунтовних змінах як у самому Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах загалом. Серед пріоритетів він називав повноцінний аудит, який дозволить розв'язати ключові проблеми ТЦК.
Федоров також акцентував на необхідності значно якіснішої підготовки військовослужбовців, адже це, на його переконання, безпосередньо впливає на зменшення втрат.
Крім того, він запропонував принципово нову систему оцінки командирів не за формальними показниками, а за реальними результатами на полі бою.