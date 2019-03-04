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      Финансовый директор Huawei подала в суд на правительство Канады

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      Мен Ваньчжоу
      Мен Ваньчжоу / Фото з відкритих джерел

      В иске Мэн Ваньчжоу утверждает, что ее конституционные права были нарушены 1 декабря 2018 года в международном аэропорту Ванкувера. Пограничники "под видом обычной проверки" незаконно задержали, допросили и обыскали Ваньчжоу.

      Топ-менеджер требует наказать должным образом причастных к незаконным действиям должностных лиц, а также возместить ей расходы, связанные с задержанием.

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      Газета The Globe and Mail отмечает, что иск был подан в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 1 марта. Интересы Ваньчжоу в суде будет защищать юридическая компания Gudmundseth Mickelson LLP.

      В свою очередь Минюст Канады заявил о начале судебного процесса по вопросу экстрадиции Ваньчжоу в США. Судебные слушания по этому делу начнутся 6 марта. Ранее запрос об экстрадиции направили власти США. В штатах Ваньчжоу заочно обвинили в нарушении режима санкции, введенного США против Ирана.

      В КНР выразили "крайнее недовольство" решением Канады экстрадировать Ваньчжоу. В заявлении опубликованном на сайте посольства КНР в Канаде говорится, что Китай решительно выступает против такого решения.

      11 декабря Верховный суд Британской Колумбии выпустил топ-менеджера под залог в размере 10 миллионов канадских долларов (7 миллионов долларов США). Сейчас Ваньчжоу проживает в Ванкувере в доме своего мужа. Она находится под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

      Ваньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании 74-летнего миллиардера Жень Чженфея.

      Что происходит с компанией Huawei?

      blog_ava
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      Теги: Huawei Новости США Канада Китай Новости политики
      Источник: 24 Канал
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