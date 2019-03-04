Финансовый директор Huawei подала в суд на правительство Канады
В иске Мэн Ваньчжоу утверждает, что ее конституционные права были нарушены 1 декабря 2018 года в международном аэропорту Ванкувера. Пограничники "под видом обычной проверки" незаконно задержали, допросили и обыскали Ваньчжоу.
Топ-менеджер требует наказать должным образом причастных к незаконным действиям должностных лиц, а также возместить ей расходы, связанные с задержанием.
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Газета The Globe and Mail отмечает, что иск был подан в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 1 марта. Интересы Ваньчжоу в суде будет защищать юридическая компания Gudmundseth Mickelson LLP.
В свою очередь Минюст Канады заявил о начале судебного процесса по вопросу экстрадиции Ваньчжоу в США. Судебные слушания по этому делу начнутся 6 марта. Ранее запрос об экстрадиции направили власти США. В штатах Ваньчжоу заочно обвинили в нарушении режима санкции, введенного США против Ирана.
В КНР выразили "крайнее недовольство" решением Канады экстрадировать Ваньчжоу. В заявлении опубликованном на сайте посольства КНР в Канаде говорится, что Китай решительно выступает против такого решения.
11 декабря Верховный суд Британской Колумбии выпустил топ-менеджера под залог в размере 10 миллионов канадских долларов (7 миллионов долларов США). Сейчас Ваньчжоу проживает в Ванкувере в доме своего мужа. Она находится под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.
Ваньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании 74-летнего миллиардера Жень Чженфея.
Что происходит с компанией Huawei?
- 6 декабря 2018 года в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Задержание произошло в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
- В Китае остро отреагировали на арест гендиректора компании пригрозив жителям города Шеньжень (где расположена штаб-квартира компании Huawei) конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.
- 18 января правительство Нидерландов заявило, что в 2019 году будет принято решение по ограничению китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.
- 19 января компания Bloomberg заявила, что администрация Дональда Трампа подготовила указ, который значительно усложнит работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США.
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