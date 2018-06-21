ФК "Мариуполь" домашние матчи Лиги Европы будет играть в Одессе

Футбольный клуб "Мариуполь", который будет выступать в квалификации Лиги Европы, домашние матчи еврокубков будет вынужден проводить в Одессе на стадионе "Черноморец".

Напомним. в клубе заявляли, что планируют домашние матчи квалификации проводить на собственном стадионе в Мариуполе. Арена прошла необходимую аттестацию УЕФА для таких матчей.

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Однако "Мариуполю" домашние матчи квалификации придется играть в другом месте. Официальная причина – их стадиона нет в перечне тех, на которых можно играть матчи еврокубков. Однако еще одна – расстояние города до ближайшего аэропорта в Запорожье. Время на добирание туда составляет 4 часа и 45 минут.

В Мариуполе есть аэропорт, однако он был закрыт из-за близости к линии фронта. Следовательно команда будет играть еврокубковые матчи на стадионе "Черноморец" в Одессе. Соответствующую информацию подтвердил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

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