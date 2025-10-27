Вместо Tomahawk: Зеленский рассказал, как Украина финансирует собственные ракеты "Фламинго"

Соединенные Штаты, вероятно, в ближайшее время не планируют предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Между тем, производство украинских ракет "Фламинго", очевидно, продвигается не такими темпами, как хотелось бы Силам обороны.

Президент Владимир Зеленский рассказал, удастся ли Украине масштабировать собственное производство ракет, пока США задерживают Tomahawk. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua.

Что сказал Зеленский о производстве ракет "Фламинго"?

По словам главы государства, на производстве ракет "Фламинго" была технологическая проблема. Кроме этого, есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают.

Однако Зеленский заверил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года, ведь Украина нашла собственные ресурсы для оплаты и будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают. Президент также отметил, что все довольны тем, как сработали ракеты, которые уже полетели.

Ракеты "Фламинго": что стоит знать?