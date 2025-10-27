Замість Tomahawk: Зеленський розповів, як Україна фінансує власні ракети "Фламінго"
- Виробництво українських ракет "Фламінго" стикається з технологічними проблемами та затримками у фінансуванні.
- Президент Зеленський запевнив, що держзамовлення на ракети буде виконане до кінця року завдяки власним ресурсам України.
Сполучені Штати, ймовірно, найближчим часом не планують надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Тим часом виробництво українських ракет "Фламінго", очевидно, просувається не такими темпами, як хотілося б Силам оборони.
Президент Володимир Зеленський розповів, чи вдасться Україні масштабувати власне виробництво ракет, доки США затримують Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.ua.
Що сказав Зеленський про виробництво ракет "Фламінго"?
За словами глави держави, на виробництві ракет "Фламінго" була технологічна проблема. Окрім цього, є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують.
Проте Зеленський запевнив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року, адже Україна знайшла власні ресурси для оплати й буде мати певну кількість ракет, яку не розголошують. Президент також зазначив, що всі задоволені тим, як спрацювали ракети, які вже полетіли.
Ракети "Фламінго": що варто знати?
Крилата ракета "Фламінго" FP-5 має дальність польоту 3000 кілометрів і бойову частину вагою одну тонну, що робить її вдвічі потужнішою за Tomahawk. Вона розвиває крейсерську швидкість 850 – 900 кілометрів на годину, має супутникову навігацію, стійку до РЕБ, та інерціальну систему.
Раніше повідомлялося, що Україна може збільшити виробництво ракет "Фламінго" до 7 на день до кінця жовтня, що значно посилить удари по російських об'єктах.
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу припустив, що "Фламінго" могла уразити 6 вересня інфраструктуру російського підприємства "Завод імені Свердлова", що є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.