"Доверяйте ВСУ, а не фейкам": украинские военные запустили флешмоб из горячих точек фронта

Украинские военные из разных бригад запустили флешмоб с передовой. Цель серии видеообращений – призвать общество внимательно проверять информацию, доверять ВСУ и не поддаваться вражеской пропаганде.

Какова цель видеообращений военных?

Среди защитников Украины, которые находятся на линии соприкосновения с врагом, набирает обороты флешмоб видеообращений с посланием к обществу.

Силы обороны призывают граждан Украины внимательно и критически относиться к новостям, не верить фейкам и информационным вбросам со стороны России, а также доверять только официальным источникам, командованию и Вооруженным силам Украины. В то же время воины отмечают, что противник продолжает осуществлять информационно-психологическое давление, пытаясь посеять панику и повлиять на ход мирных переговоров.

Военные подчеркивают, что несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские подразделения удерживают позиции и продолжают защищать территории Украины и ее граждан. Защитники отмечают, что громкие заявления "диванных экспертов" не имеют ничего общего с реальным положением дел на поле боя, и не способны поколебать боевой дух украинской армии.

