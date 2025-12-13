Укр Рус
13 декабря, 20:46
3

"Доверяйте ВСУ, а не фейкам": украинские военные запустили флешмоб из горячих точек фронта

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Украинские военные запустили флешмоб с видеообращений, чтобы призвать общество проверять информацию и не поддаваться вражеской пропаганде.
  • Военные подчеркивают важность доверия к официальным источникам и уверяют в устойчивости украинских подразделений на фронте.

Украинские военные из разных бригад запустили флешмоб с передовой. Цель серии видеообращений – призвать общество внимательно проверять информацию, доверять ВСУ и не поддаваться вражеской пропаганде.

Об этом рассказывает 24 Канал.

Какова цель видеообращений военных?

Среди защитников Украины, которые находятся на линии соприкосновения с врагом, набирает обороты флешмоб видеообращений с посланием к обществу.

Силы обороны призывают граждан Украины внимательно и критически относиться к новостям, не верить фейкам и информационным вбросам со стороны России, а также доверять только официальным источникам, командованию и Вооруженным силам Украины. В то же время воины отмечают, что противник продолжает осуществлять информационно-психологическое давление, пытаясь посеять панику и повлиять на ход мирных переговоров.

Военные подчеркивают, что несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские подразделения удерживают позиции и продолжают защищать территории Украины и ее граждан. Защитники отмечают, что громкие заявления "диванных экспертов" не имеют ничего общего с реальным положением дел на поле боя, и не способны поколебать боевой дух украинской армии.

Флешмоб украинских военных: смотрите видео

Какие фейковые новости недавно распространял враг?

  • 27 ноября Путин сделал ряд пропагандистских заявлений, среди которых была информация о якобы захвате Купянска и Волчанска. Мол, по состоянию на "4 ноября Купянск захватили практически полностью".

  • Тогда же министр обороны Андрей Белоусов поздравил оккупационную армию с захватом Купянска.

  • И 12 декабря президент Украины посетил Купянск и опроверг утверждение российского диктатора, более того – рассказал, что украинские бойцы зачистили северную часть города, окружив более 200 оккупантов. Сейчас Силы обороны обрезали противнику логистику и оставили его без еды, лекарств и ротации. Соответствующие заявления подтвердили аналитики и интерактивная карта разведывательных данных Deep State.