Какова цель видеообращений военных?
Среди защитников Украины, которые находятся на линии соприкосновения с врагом, набирает обороты флешмоб видеообращений с посланием к обществу.
Силы обороны призывают граждан Украины внимательно и критически относиться к новостям, не верить фейкам и информационным вбросам со стороны России, а также доверять только официальным источникам, командованию и Вооруженным силам Украины. В то же время воины отмечают, что противник продолжает осуществлять информационно-психологическое давление, пытаясь посеять панику и повлиять на ход мирных переговоров.
Военные подчеркивают, что несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские подразделения удерживают позиции и продолжают защищать территории Украины и ее граждан. Защитники отмечают, что громкие заявления "диванных экспертов" не имеют ничего общего с реальным положением дел на поле боя, и не способны поколебать боевой дух украинской армии.
Какие фейковые новости недавно распространял враг?
27 ноября Путин сделал ряд пропагандистских заявлений, среди которых была информация о якобы захвате Купянска и Волчанска. Мол, по состоянию на "4 ноября Купянск захватили практически полностью".
Тогда же министр обороны Андрей Белоусов поздравил оккупационную армию с захватом Купянска.
И 12 декабря президент Украины посетил Купянск и опроверг утверждение российского диктатора, более того – рассказал, что украинские бойцы зачистили северную часть города, окружив более 200 оккупантов. Сейчас Силы обороны обрезали противнику логистику и оставили его без еды, лекарств и ротации. Соответствующие заявления подтвердили аналитики и интерактивная карта разведывательных данных Deep State.