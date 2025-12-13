"Довіряйте ЗСУ, а не фейкам": українські військові запустили флешмоб з гарячих точок фронту
- Українські військові запустили флешмоб з відеозвернень, щоб закликати суспільство перевіряти інформацію і не піддаватись ворожій пропаганді.
- Військові підкреслюють важливість довіри до офіційних джерел і запевняють у стійкості українських підрозділів на фронті.
Українські військові з різних бригад запустили флешмоб із передової. Мета серії відеозвернень – закликати суспільство уважно перевіряти інформацію, довіряти ЗСУ та не піддаватись ворожій пропаганді.
Про це розповідає 24 Канал.
Яка мета відеозвернень військових?
Серед захисників України, які перебувають на лінії зіткнення із ворогом, набирає обертів флешмоб відеозвернень із посланням до суспільства.
Сили оборони закликають громадян України уважно й критично ставитись до новин, не вірити фейкам та інформаційним вкидам з боку Росії, а також довіряти лише офіційним джерелам, командуванню та Збройним силам України. Водночас воїни наголошують, що противник продовжує здійснювати інформаційно-психологічний тиск, намагаючись посіяти паніку та вплинути на перебіг мирних перемовин.
Військові підкреслюють, що попри складну ситуацію на фронті, українські підрозділи утримують позиції та продовжують боронити території України та її громадян. Захисники наголошують, що гучні заяви "диванних експертів" не мають нічого спільного з реальним станом справ на полі бою, та не здатні похитнути бойовий дух української армії.
Флешмоб українських військових: дивіться відео
Які фейкові новини нещодавно поширював ворог?
27 листопада Путін зробив низку пропагандистських заяв, серед яких була інформація про нібито захоплення Куп'янська та Вовчанська. Мовляв, станом на "4 листопада Куп'янськ захопили практично повністю".
Тоді ж міністр оборони Андрій Бєлоусов привітав окупаційну армію із захопленням Куп'янська.
Та 12 грудня президент України відвідав Куп'янськ та спростував твердження російського диктатора, ба більше – розповів, що українські бійці зачистили північну частину міста, оточивши понад 200 окупантів. Наразі Сили оборони обрізали противнику логістику та залишили його без їжі, ліків та ротації. Відповідні заяви підтвердили аналітики та інтерактивна карта розвідувальних даних Deep State.