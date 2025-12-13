"Довіряйте ЗСУ, а не фейкам": українські військові запустили флешмоб з гарячих точок фронту

Українські військові з різних бригад запустили флешмоб із передової. Мета серії відеозвернень – закликати суспільство уважно перевіряти інформацію, довіряти ЗСУ та не піддаватись ворожій пропаганді.

Про це розповідає 24 Канал.

Яка мета відеозвернень військових?

Серед захисників України, які перебувають на лінії зіткнення із ворогом, набирає обертів флешмоб відеозвернень із посланням до суспільства.

Сили оборони закликають громадян України уважно й критично ставитись до новин, не вірити фейкам та інформаційним вкидам з боку Росії, а також довіряти лише офіційним джерелам, командуванню та Збройним силам України. Водночас воїни наголошують, що противник продовжує здійснювати інформаційно-психологічний тиск, намагаючись посіяти паніку та вплинути на перебіг мирних перемовин.

Військові підкреслюють, що попри складну ситуацію на фронті, українські підрозділи утримують позиції та продовжують боронити території України та її громадян. Захисники наголошують, що гучні заяви "диванних експертів" не мають нічого спільного з реальним станом справ на полі бою, та не здатні похитнути бойовий дух української армії.

