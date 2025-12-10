В Резерв+ теперь доступно фото военнообязанного

Минобороны Украины представило обновление приложения "Резерв+". Теперь в электронном документе Резерв ID автоматически отображается фото пользователя.

Для этого нужно лишь обновить приложение до последней версии и обновить документ в нем. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает 24 Канал.

Что известно об обновлении приложения?

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук, появление фото сделает процесс проверки документов более быстрым и прозрачным для граждан и привлеченных служб.

В ведомстве отмечают, что фото будет отображаться только у пользователей с биометрическим паспортом. Документ Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как с фотографией.

Из-за повышенной нагрузки в первые дни, фото может загружаться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней, следует воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

