В Резерв+ теперь доступно фото военнообязанного
- Минобороны Украины обновило приложение "Резерв+", добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID.
- Фото доступно только для пользователей с биометрическим паспортом, и может загружаться дольше из-за повышенной нагрузки.
Минобороны Украины представило обновление приложения "Резерв+". Теперь в электронном документе Резерв ID автоматически отображается фото пользователя.
Для этого нужно лишь обновить приложение до последней версии и обновить документ в нем. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает 24 Канал.
Читайте также В Украине заработает единое электронное удостоверение защитника
Что известно об обновлении приложения?
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук, появление фото сделает процесс проверки документов более быстрым и прозрачным для граждан и привлеченных служб.
В ведомстве отмечают, что фото будет отображаться только у пользователей с биометрическим паспортом. Документ Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как с фотографией.
Из-за повышенной нагрузки в первые дни, фото может загружаться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней, следует воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.
Последние обновления сервисов и цифровых инструментов
Минобороны Украины ввело новую категорию отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+ для лиц, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Отсрочка доступна только если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и единственным родителем в семье.
В приложении Резерв+ планируют расширить функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Некоторые граждане смогут протестировать сервис, получив доступ к новым возможностям "Штрафы онлайн".