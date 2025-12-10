У Резерв+ тепер доступне фото військовозобов’язаного
- Міноборони України оновило застосунок "Резерв+", додавши автоматичне відображення фото користувача в електронному документі Резерв ID.
- Фото доступне лише для користувачів із біометричним паспортом, і може завантажуватися довше через підвищене навантаження.
Міноборони України представило оновлення застосунку "Резерв+". Тепер в електронному документі Резерв ID автоматично відображається фото користувача.
Для цього потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та оновити документ у ньому. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, передає 24 Канал.
Читайте також В Україні запрацює єдине електронне посвідчення захисника
Що відомо про оновлення застосунку?
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, поява фото зробить процес перевірки документів швидшим і прозорішим для громадян та залучених служб.
У відомстві наголошують, що фото відображатиметься лише у користувачів із біометричним паспортом. Документ Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як із фотографією.
Через підвищене навантаження у перші дні, фото може завантажуватися довше. Якщо цього не сталося протягом кількох днів, слід скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.
Останні оновлення сервісів та цифрових інструментів
Міноборони України ввело нову категорію відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+ для осіб, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи. Відстрочка доступна лише якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і єдиним батьком у сім'ї.
У застосунку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Деякі громадяни зможуть протестувати сервіс, отримавши доступ до нових можливостей "Штрафи онлайн".