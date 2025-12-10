У Резерв+ тепер доступне фото військовозобов’язаного

Міноборони України представило оновлення застосунку "Резерв+". Тепер в електронному документі Резерв ID автоматично відображається фото користувача.

Для цього потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та оновити документ у ньому. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, передає 24 Канал.

Що відомо про оновлення застосунку?

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, поява фото зробить процес перевірки документів швидшим і прозорішим для громадян та залучених служб.

У відомстві наголошують, що фото відображатиметься лише у користувачів із біометричним паспортом. Документ Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як із фотографією.

Через підвищене навантаження у перші дні, фото може завантажуватися довше. Якщо цього не сталося протягом кількох днів, слід скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.

