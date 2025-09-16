В Германии намекнули, что поставляют в Украину новый "проверенный в боях" дрон
- Немецкая компания Rheinmetall намекнула на поставку в Украину якобы "проверенного в боях" нового дрона FV-014.
- FV-014 имеет дальность полета 100 километров, время в воздухе 60 минут, взлетный вес 14 килограммов и необычный фюзеляж.
На прошлой неделе в Лондоне проходила выставка DSEI, во время которой немецкий оборонный гигант Rheinmetall показал свою новую разработку. Речь идет о якобы "проверенном в боях" дроне-камикадзе под названием FV-014.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Аналитики издания сделали "осторожное предположение", что прототипы беспилотника действительно могли быть испытаны в реальных боевых условиях, то есть на линии соприкосновения российско-украинской войны.
Что известно о дроне FV-014?
Первая публичная демонстрация разработки сопровождалась сообщением с лаконичной надписью: "БпЛА Rheinmetall – проверены в боях, масштабированы и полностью сертифицированы".
Однако кроме нового дрона, на фото попала и действительно "проверенная в боях" модель Hero 120 от израильской Uvision, который Rheinmetall может производить по лицензии. В то же время о существовании FV-014 публично стало известно только сейчас.
К слову, на сайте немецкой компании упоминаний о новой разработке нет, а информация о ней известна в основном из публикации EDR Magazine.
Что известно о FV-014?
Дрон является классическим барражирующим боеприпасом со взлетным весом в 14 килограммов и электрическим двигателем. Он имеет складное крыло и запускается из транспортно-пускового контейнера. Дальность полета составляет 100 километров, а время в воздухе – 60 минут. Боевая часть комбинированного кумулятивно-осколочного типа HEDP (High-Explosive Dual-Purpose) имеет вес в 5 килограммов и позволяет поражать как бронетехнику, пробивая до 600 миллиметров брони, так и менее защищенные цели.
Аналитики обращают внимание на необычный фюзеляж беспилотника. Кроме очень необычного "плавника", FV-014 имеет резкие формы, характерные для фасетного решения обеспечения радиолокационной малозаметности. Однако они могут быть вызваны и технологией производства.
Для FV-014 декларируется работа в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигации, а также возможность роевого использования. Как пишет EDR Magazine, дрон находится на завершающей стадии разработки – уже прошел летные испытания и должен скоро выйти на рынок.
Действительно ли дрон "проверен в боях"?
В Defense Express отмечают, что данные EDR Magazine несколько не коррелируются с сообщением компании Rheinmetall об уже "проверенных в боях" дронах Hero 120 и FV-014.
На фоне этого возможно сделать лишь осторожное предположение, что прототипы FV-014 действительно могли быть проверены в реальных боевых условиях. А это означает, что единственным таким "полигоном" могли быть только боевые действия российско-украинской войны. Другой вариант – в Rheinmetall немного опередили возможное развитие событий,
– объяснили аналитики.
Кроме того, интересен и факт разработки Rheinmetall собственных барражирующих боеприпасов несмотря на договоренность с Uvision. Однако объяснить это довольно просто – как "некоторые маркетинговые ограничения для семейства Hero, обусловленные его израильским происхождением". На практике это означает сразу два аспекта:
- во-первых, Израиль может блокировать продажу и реэкспорт своего вооружения, что сейчас он делает для Украины;
- во-вторых, действия Израиля в Секторе Газа активно осуждают правительства некоторых европейских стран, например, Испания не только разорвала контракты, но и ввела эмбарго на израильское вооружение. "Поэтому продвижение европейской альтернативы решениям Uvision – вполне логичный шаг для Rheinmetall", – считают аналитики.
Дроны и война в Украине: последние новости
- Россия начала использовать спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских дальнобойных дронов "в стиле Первой мировой войны". Вероятно, решение вызвано недостаточным количеством средств ПВО и проблемами с боевой авиацией.
- Новый реактивный российский дрон "Герань-3" оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly JT80, что увеличивает его стоимость на несколько десятков тысяч долларов по сравнению с "Герань-2".
- Ранее начальник отдела гражданской защиты управления Радиационной, химической и биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк опроверг информацию о том, что российские "Шахеды" были обработаны ядовитыми веществами. Речь идет об инциденте в апреле 2025 года, когда эксперты рекомендовали не трогать обломки сбитых дронов без предварительного химического анализа.