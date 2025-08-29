Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые сделают невозможным повторную агрессию России в случае заключения мирного соглашения. Владимир Зеленский поделился своим видением защиты, которую союзники должны предоставить нашей стране.

Президент Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Первый касается армии – сохранения нынешней численности военных и обеспечения их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии. Третий блок – это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.