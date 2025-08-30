Тогда убийства прекратятся за считанные дни, – журналист из Ирландии назвал способ остановить Россию
- Ирландский журналист Кейлин Робертсон считает, что Россию можно остановить, если лишить ее денег и рассказал, какой шаг поспособствует этому.
- Украина хочет получить гарантии безопасности после войны, в частности рассматривается возможность закупки ее партнерами вооружения в США с последующей передачей ей, а также размещение иностранных военных.
Украина стремится получить гарантии своей безопасности в послевоенный период. Будапештский меморандум не сработал, Минские договоренности тоже недейственны. Единственные реалистичные гарантии сегодня – осознание Западом того, что наше государство выживет только путем экономического уничтожения России.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, напомнив, что в свое время Украина отказалась от ядерного оружия, чем Россия воспользовалась и как результат – осуществила вооруженную агрессию.
Как можно остановить агрессора?
Украина ищет поддержки у своих союзников, в частности Европы, чтобы совместно отработать действенные гарантии своей защиты в случае подписания мирного соглашения. Рассматривается вариант усилить наше государство, предоставив ему оружие, оборонные инвестиции в его ВПК. Кроме того, один из сценариев, что обсуждается – размещение иностранных военных на линии разграничения.
А для того, чтобы сегодня остановить российскую армию и заставить ее подписать мирное соглашение, по мнению журналиста из Ирландии Робертсона, Запад должен лишить ее финансов.
Запад может ввести больше санкций, в частности против Индии за торговлю российской нефтью. Если Россия не будет платить солдатам, тогда убийства прекратятся за считанные дни,
– убежден Робертсон.
Это, по его словам, единственный способ остановить страну-агрессора. Все остальное, по его мнению – тактика затягивания, чтобы Россия имела возможность перевооружиться. Журналист отметил, что оптимистично настроен в отношении Украины и верит, что она выстоит, но надо экономическим путем ликвидировать агрессора.
К сведению! По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура самой действенной гарантией защиты Украины после войны станет ее членство в НАТО. Однако он пояснил, что для этого нужно время.
Гарантии безопасности для Украины: какие варианты рассматриваются?
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал совещание с европейскими союзниками на тему гарантий безопасности. Он планирует рассмотреть формат защиты, подобный 5 статье договора НАТО (коллективная защита страны в случае нападения на нее).
Ряд стран готов закупить для Украины вооружение США, а также совместными усилиями изготавливать оружие. Среди таких Норвегия. В правительстве страны заверили, что планируют выделить военную помощь для нашего государства на сумму 8,5 миллиардов долларов и инвестировать в ее ВПК.
Бельгия намерена направлять в качестве поддержки оборонной сферы Украины 1 миллиард долларов ежегодно до 2029-го. Страна не исключает возможность направить свои миротворческие войска, а также помогать в разминировании территорий.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа в случае подписания мирного соглашения направит в Украину своих военных инструкторов. Тренировки с иностранными специалистами должны усилить мощь ВСУ.