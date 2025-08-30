Тоді вбивства припиняться за лічені дні, – журналіст з Ірландії назвав спосіб зупинити Росію
- Ірландський журналіст Кейлін Робертсон вважає, що Росію можна зупинити, якщо позбавити її грошей та розповів, який крок посприяє цьому.
- Україна хоче отримати гарантії безпеки після війни, зокрема розглядається можливість закупівлі її партнерами озброєння у США з подальшою передачею їй, а також розміщення іноземних військових.
Україна прагне отримати гарантії своєї безпеки у післявоєнний період. Будапештський меморандум не спрацював, Мінські домовленості теж недієві. Єдині реалістичні гарантії сьогодні – усвідомлення Заходом того, що наша держава виживе лише шляхом економічного знищення Росії.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, нагадавши, що у свій час Україна відмовилася від ядерної зброї, чим Росія скористалася і як результат – здійснила збройну агресію.
Як можна зупинити агресора?
Україна шукає підтримки у своїх союзників, зокрема Європи, аби спільно відпрацювати дієві гарантії свого захисту в разі підписання мирної угоди. Розглядається варіант посилити нашу державу, надавши їй зброю, оборонні інвестиції в її ВПК. Крім того, один зі сценаріїв, що обговорюється – розміщення іноземних військових на лінії розмежування.
А для того, щоб сьогодні зупинити російську армію та змусити її підписати мирну угоду, на думку журналіста з Ірландії Робертсона, Захід повинен позбавити її фінансів.
Захід може запровадити більше санкцій, зокрема проти Індії за торгівлю російською нафтою. Якщо Росія не платитиме солдатам, тоді вбивства припиняться за лічені дні,
– переконаний Робертсон.
Це, з його слів, єдиний спосіб зупинити країну-агресорку. Все інше, на його думку – тактика затягування, щоб Росія мала змогу переозброїтися. Журналіст зазначив, що оптимістично налаштований щодо України й вірить, що вона вистоїть, але треба економічним шляхом ліквідувати агресора.
До відома! На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура найдієвішою гарантією захисту України після війни стане її членство в НАТО. Проте він пояснив, що для цього потрібен час.
Гарантії безпеки для України: які варіанти розглядаються?
Президент України Володимир Зеленський анонсував нараду з європейськими союзниками на тему гарантій безпеки. Він планує розглянути формат захисту, подібний до 5 статті договору НАТО (колективний захист країни в разі нападу на неї).
Низка країн готова закупити для України озброєння США, а також спільними зусиллями виготовляти зброю. Серед таких Норвегія. В уряді країни запевнили, що планують виділити військову допомогу для нашої держави на суму 8,5 мільярда доларів та інвестувати в її ВПК.
Бельгія має намір спрямовувати в якості підтримки оборонної сфери України 1 мільярд доларів кожного року до 2029-го. Країна не виключає можливість надіслати свої миротворчі війська, а також допомагати в розмінуванні територій.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа в разі підписання мирної угоди надішле в Україну своїх військових інструкторів. Тренування з іноземними фахівцями мають посилити міць ЗСУ.