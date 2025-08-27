Кремль отвергнет предложения США и Европы по гарантиям безопасности для Украины, – ISW
- Кремль отвергает присутствие войск НАТО как часть гарантий безопасности для Украины и, вероятно, будет продолжать поддерживать эту позицию.
- США планируют предоставить Украине стратегическую поддержку после войны, при условии развертывания европейских войск в Украине, что будет сопровождаться американской логистикой и авиацией.
- Россия категорически отвергает сценарии, которые предусматривают появление военных НАТО в Украине, что было подтверждено заявлениями Сергея Лаврова и Марии Захаровой.
Кремль неоднократно отвергал присутствие войск из стран НАТО как часть каких-либо гарантий безопасности для Украины в течение последних недель. Ожидается, что такую же позицию Москва будет занимать и в дальнейшем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
Почему Москва не согласится на гарантии безопасности, которые предоставляют США и Европа?
Financial Times пишет, что США готовы предоставить Украине "стратегическую поддержку" в послевоенный период. Речь идет о разведке, управлении, противовоздушной обороне и других ключевых средствах, которые должны были бы прикрывать европейские войска, если те решат развернуть свои контингенты в Украине.
По данным издания, европейские чиновники прямо говорят: без американской помощи их войска не смогут действовать на украинской территории.
"План предусматривает, что США обеспечат самолеты, логистику и радары для поддержания "воздушного щита" над Украиной. Условием же со стороны Вашингтона является готовность европейских стран направить в Украину "десятки тысяч" военных", – говорится в отчете ISW.
При этом украинская армия, по замыслу, должна была бы обороняться за демилитаризованной зоной, которую патрулировали бы нейтральные миротворцы. Страны НАТО – вооружали бы и обучали украинских военных, а европейские силы выступали бы "третьей линией обороны" внутри страны. Американские ресурсы же должны были бы работать в тылу.
В Кремле же традиционно выступают против таких планов. Сергей Лавров в разговоре с NBC заявил, что Запад, в частности США, "не должен отвечать" за безопасность Украины после войны. А Мария Захарова 18 августа повторила: Россия категорически отвергает любые сценарии, которые предусматривают появление военных НАТО в Украине,
– пишут аналитики.
Поэтому, вероятно, Москва откажется от любых гарантий безопасности, которые сейчас обсуждают в Вашингтоне и европейских столицах.
Что известно о позиции России относительно гарантий безопасности для Украины?
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о "готовности" его страны участвовать в оформлении гарантий безопасности для Украины. По словам главы МИД страны-агрессора, серьезно обсуждать гарантии безопасности без России – "путь в никуда".
В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия в свое время была одной из стран-подписанток Будапештского меморандума, и в конце концов нарушила его. Поэтому речь не идет о гарантиях безопасности от Российской Федерации.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что во время встречи на Аляске 15 августа Владимир Путин якобы согласился на то, что Украина должна иметь гарантии безопасности. За них будут отвечать США и европейские партнеры.