Их три, – Мусиенко четко назвал, какие элементы должны быть в эффективных гарантиях безопасности
- Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что на территории Украины после завершения войны следует разместить военных США и Европы.
- Он отметил, что Украине нужно создать щит ПВО и ПРО, а также подчеркнул, чего следует избежать, чтобы не появлялись аналогии с Будапештским меморандумом, который оказался неэффективным.
Украинская, американская и европейская стороны работают над гарантиями безопасности для Украины, которые наше государство должно получить в случае заключения мирного соглашения. Сегодня обсуждается, что именно они должны предусматривать.
Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала высказал мнение, какие гарантии безопасности стоит реализовывать, чтобы они заслуживали доверия со стороны украинского общества.
Что нужно Украине, чтобы защититься в будущем?
Гарантии безопасности, по словам Мусиенко, должны предусматривать несколько составляющих, которые коснутся усиления противовоздушной обороны и военно-промышленного комплекса Украины.
Их три. Первый – возможность размещать военную технику, силы и средства стран-партнеров на территории Украины,
– озвучил военнослужащий ТрО ВСУ.
Говорится о том, что наше государство должно позволить американским бомбардировщикам, в частности тем, которые могут быть носителями ядерного оружия, базироваться на территории Украины, прилетать и выполнять задачи совместно с ВСУ.
Вторая составляющая – возможность размещения, кроме военных американских и европейских, систем вооружения, которые гарантировали бы Украине стратегическое сдерживание,
– отметил Мусиенко.
То есть предполагается щит ПВО и ПРО, который, например, есть сейчас в Польше, где размещена система Aegis, которая способна перехватывать ракеты средней дальности.
Третья составляющая – военно-промышленный комплекс, реализация совместных проектов с партнерами по производству вооружения,
– озвучил Мусиенко.
Это нужно, чтобы Украина стала "дикобразом", как на днях сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которого никто не сможет проглотить из-за имеющихся игл и силы сопротивления.
Военнослужащий ТрО ВСУ отметил, что вариант прописать только на бумаге определенные формулировки сразу будет вызывать аналогии с Будапештским меморандумом – концептом, который не работает. Кроме озвученных трех составляющих гарантий безопасности, по его убеждению, в идеале Украине необходимо присутствие американских и европейских войск на ее территории на постоянной основе.
Гарантии безопасности для Украины: какие заявления прозвучали?
Трамп озвучил, что обсуждал с Путиным вопрос гарантий безопасности. Американский лидер заявил, что думает, что российский диктатор согласится с тем, что наше государство должно их иметь. Он заверил, что США присоединятся к защите Украины после войны.
Зеленский анонсировал, что гарантии безопасности будут изложены на бумаге в течение ближайших 7 – 10 дней. Президент Украины перечислил несколько пунктов, которые будет предусматривать этот документ.
Госсекретарь США Марко Рубио (возглавит группу, которая будет работать над документом по гарантиям безопасности) заявил, что наше государство будет иметь право подписывать собственные соглашения о своей безопасности с другими странами, не обязательно членами НАТО.