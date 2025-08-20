Украинская, американская и европейская стороны работают над гарантиями безопасности для Украины, которые наше государство должно получить в случае заключения мирного соглашения. Сегодня обсуждается, что именно они должны предусматривать.

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала высказал мнение, какие гарантии безопасности стоит реализовывать, чтобы они заслуживали доверия со стороны украинского общества.

Смотрите также США и Европа немедленно начинают работу над гарантиями безопасности для Украины, – Bloomberg

Что нужно Украине, чтобы защититься в будущем?

Гарантии безопасности, по словам Мусиенко, должны предусматривать несколько составляющих, которые коснутся усиления противовоздушной обороны и военно-промышленного комплекса Украины.

Их три. Первый – возможность размещать военную технику, силы и средства стран-партнеров на территории Украины,

– озвучил военнослужащий ТрО ВСУ.

Говорится о том, что наше государство должно позволить американским бомбардировщикам, в частности тем, которые могут быть носителями ядерного оружия, базироваться на территории Украины, прилетать и выполнять задачи совместно с ВСУ.

Вторая составляющая – возможность размещения, кроме военных американских и европейских, систем вооружения, которые гарантировали бы Украине стратегическое сдерживание,

– отметил Мусиенко.

То есть предполагается щит ПВО и ПРО, который, например, есть сейчас в Польше, где размещена система Aegis, которая способна перехватывать ракеты средней дальности.

Третья составляющая – военно-промышленный комплекс, реализация совместных проектов с партнерами по производству вооружения,

– озвучил Мусиенко.

Это нужно, чтобы Украина стала "дикобразом", как на днях сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которого никто не сможет проглотить из-за имеющихся игл и силы сопротивления.

Военнослужащий ТрО ВСУ отметил, что вариант прописать только на бумаге определенные формулировки сразу будет вызывать аналогии с Будапештским меморандумом – концептом, который не работает. Кроме озвученных трех составляющих гарантий безопасности, по его убеждению, в идеале Украине необходимо присутствие американских и европейских войск на ее территории на постоянной основе.

Гарантии безопасности для Украины: какие заявления прозвучали?