Укр Рус
24 Канал Новини України Їх три, – Мусієнко чітко назвав, які елементи мають бути в ефективних гарантіях безпеки
20 серпня, 04:23
3

Їх три, – Мусієнко чітко назвав, які елементи мають бути в ефективних гарантіях безпеки

Юлія Гринишина
Основні тези
  • Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що на території України після завершення війни слід розмістити військових США та Європи.
  • Він наголосив на тому, що Україні потрібно створити щит ППО і ПРО, а також підкреслив, чого слід уникнути, аби не з'являлись аналогії з Будапештським меморандумом, який виявився неефективним. 

Українська, американська та європейська сторони працюють над гарантіями безпеки для України, які наша держава має отримати у разі укладання мирної угоди. Сьогодні обговорюється, що саме вони мають передбачати.

Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу висловив думку, які гарантії безпеки варто реалізовувати, аби вони заслуговували на довіру з боку українського суспільства.

Дивіться також США та Європа негайно розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України, – Bloomberg 

Що треба Україні, аби захиститися в майбутньому?

Гарантії безпеки, зі слів Мусієнка, мають передбачати декілька складників, які торкнуться посилення протиповітряної оборони й військово-промислового комплексу України.

Їх три. Перший – можливість розміщувати військову техніку, сили й засоби країн-партнерів на території України, 
– озвучив військовослужбовець ТрО ЗСУ.

Мовиться про те, що наша держава має дозволити американським бомбардувальникам, зокрема тим, які можуть бути носіями ядерної зброї, базуватись на території України, прилітати й виконувати завдання спільно з ЗСУ.

Другий складник – можливість розміщення, окрім військових американських та європейських, систем озброєння, які гарантували б Україні стратегічне стримування, 
– зазначив Мусієнко.

Тобто передбачається щит ППО і ПРО, який, наприклад, є зараз у Польщі, де розміщена система Aegis, яка здатна перехоплювати ракети середньої дальності.

Третій складник – військово-промисловий комплекс, реалізація спільних проєктів з партнерами з виробництва озброєння, 
– озвучив Мусієнко.

Це потрібно, щоб Україна стала "дикобразом", як днями сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, якого ніхто не зможе проковтнути через наявні голки й силу спротиву.

Військовослужбовець ТрО ЗСУ наголосив, що варіант визначити лише на папері певні формулювання одразу викликатиме аналогії з Будапештським меморандумом – концептом, який не працює. Окрім озвучених трьох складників гарантій безпеки, за його переконанням, в ідеалі Україні необхідна присутність американських та європейських військ на її території на постійній основі.

Гарантії безпеки для України: які заяви прозвучали?

  • Трамп озвучив, що обговорював з Путіним питання гарантій безпеки. Американський лідер заявив, що думає, що російський диктатор погодиться з тим, що наша держава повинна їх мати. Він запевнив, що США долучаться до захисту України після війни.

  • Зеленський анонсував, що гарантії безпеки будуть викладені на папері впродовж найближчих 7 – 10 днів. Президент України перелічив декілька пунктів, які передбачатиме цей документ.

  • Держсекретар США Марко Рубіо (буде очільником групи, яка працюватиме над документом щодо гарантій безпеки) заявив, що наша держава матиме право підписувати власні угоди про свою безпеку з іншими країнами, не обов'язково членами НАТО.