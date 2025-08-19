В Вашингтоне 18 августа состоялись переговоры между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах.

По итогам этой встречи началась работа над гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Смотрите также В WSJ назвали, кто возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины

Какие итоги встречи в Вашингтоне?

В Вашингтоне 18 августа состоялась встреча между Зеленским, Трампом и европейскими лидерами.

Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что работа продолжится и завтра. Президент поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку.

В Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Гарантии безопасности для Украины: что известно?