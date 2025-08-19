У Вашингтоні 18 серпня відбулися переговори між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Президент України Володимир Зеленський розповів про результати.

За підсумками цієї зустрічі почалася робота над гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Які є підсумки зустрічі у Вашингтоні?

У Вашингтоні 18 серпня відбулася зустріч між Зеленським, Трампом та європейськими лідерами.

Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що робота продовжиться й завтра. Президент подякував усім партнерам за рішучість та підтримку.

Гарантії безпеки для України: що відомо?