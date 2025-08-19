Гарантії безпеки будуть, уже працюємо над їх наповненням, – Зеленський
У Вашингтоні 18 серпня відбулася зустріч між Зеленським, Трампом та європейськими лідерами, на якій обговорювалися гарантії безпеки для України.
- Зеленський повідомив, що робота над наповненням гарантій безпеки вже розпочата, а Трамп заявив, що США будуть залучені до цих гарантій для України після війни.
У Вашингтоні 18 серпня відбулися переговори між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Президент України Володимир Зеленський розповів про результати.
За підсумками цієї зустрічі почалася робота над гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
Які є підсумки зустрічі у Вашингтоні?
Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати,
– повідомив Зеленський.
Він додав, що робота продовжиться й завтра. Президент подякував усім партнерам за рішучість та підтримку.
У Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів
Гарантії безпеки для України: що відомо?
- Марко Рубіо заявив, що Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн, не обмежуючись саме вступом до НАТО. Подібні угоди є, наприклад, між США та Японією та Південною Кореєю, які не є членами НАТО. Після війни Україна сама ладна укладати безпекові угоди на свій розсуд.
- Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.
- Трамп також заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України після війни.