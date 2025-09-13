Украина и ее союзники работают над проектом гарантий безопасности. Они сделают невозможным повторение российской агрессии в будущем.

В вечернем обращении 13 сентября глава государства раскрыл, на каком этапе идет подготовка проекта по гарантиям, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне не смогут захватить Восток Украины за три года, – Зеленский о вражеском наступлении

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности?

По словам президента, документ по гарантиям безопасности почти готов.

Уже фактически готов базовый документ по безопасности гарантий для Украины, а, следовательно, и всей Европы. Детали внимательно отрабатываются. Они будут согласованы со всеми партнерами,

– сообщил Зеленский.

Ранее президент рассказывал, какими должны быть гарантии безопасности. Они будут состоять из 3 блоков. Первый блок – сильная украинская армия, которая будет финансироваться и вооружаться при поддержке европейцев и США. Второй блок – оборонный союз с партнерами, который не будет уступать по мощности НАТО. Третий блок – санкции против России и использование ее замороженных активов в пользу Украины.

Какие гарантии безопасности Киеву готовы предоставить союзники?