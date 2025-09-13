Фактически готов, – Зеленский сделал новое заявление о гарантиях безопасности
- Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины почти готов.
- Все детали нужно согласовать с союзниками.
Украина и ее союзники работают над проектом гарантий безопасности. Они сделают невозможным повторение российской агрессии в будущем.
В вечернем обращении 13 сентября глава государства раскрыл, на каком этапе идет подготовка проекта по гарантиям, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности?
По словам президента, документ по гарантиям безопасности почти готов.
Уже фактически готов базовый документ по безопасности гарантий для Украины, а, следовательно, и всей Европы. Детали внимательно отрабатываются. Они будут согласованы со всеми партнерами,
– сообщил Зеленский.
Ранее президент рассказывал, какими должны быть гарантии безопасности. Они будут состоять из 3 блоков. Первый блок – сильная украинская армия, которая будет финансироваться и вооружаться при поддержке европейцев и США. Второй блок – оборонный союз с партнерами, который не будет уступать по мощности НАТО. Третий блок – санкции против России и использование ее замороженных активов в пользу Украины.
Какие гарантии безопасности Киеву готовы предоставить союзники?
- По итогам парламентского саммита "Группы семи", который состоялся 6 сентября, Владимир Зеленский отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.
- Среди стран, которые готовы отправить свои войска в Украину после заключения мира, – Великобритания, Франция, Нордические страны, государства Балтии, Нидерланды и Австралия.
- По данным СМИ, Украина и США обсуждают соглашение, в соответствии с которым наша страна сможет получить оружие на 100 миллиардов долларов в обмен на свои военные технологии.
- Дональд Трамп заявил, что США не будут отправлять своих военных в Украину, но готовы поддержать силы сдерживания на ее территории, в том числе с воздуха.